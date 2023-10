Nemusíte nič kupovať. So „žmolkami" na oblečení zatočíte vďaka bežným veciam z kuchyne a kúpeľne

Spôsobujú, že naše oblečenie vyzerá až príliš staro. Takzvané „žmolky" alebo spisovne hrčky na oblečení sa často objavia skôr, ako by sme to čakali. Často nás nepríjemne prekvapia už pri prvom opraní. Čo s tým? Mame oblečenie vyhodiť? Týmto spôsobom by sme rýchlo vyprázdnili našu peňaženku a navyše, škodíme tak planéte.

S maličkými hrčkami na oblečení si však môžeme ľahko poradiť. A ani na to nepotrebujeme odstraňovač žmolkov.

7. Prevencia

V prvom rade je potrebné oblečenie šetriť. Nezabránime síce samotnej tvorbe guličiek na ňom, no môžeme ju oddialiť. Najčastejšie sa objavujú na častiach oblečenia, ktoré sa stretávajú s inými objektmi. Tieto oblasti môžeme sledovať a zasiahnuť, keď sa žmolky objavia. Ak chceme predísť tomu, aby sa hrudky objavili na celom oblečení, môže pomôcť aj iný spôsob prania.

Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

Oblečenie obráťte naruby, až potom ho vkladajte do bubna. Perte v teplote 30°C, maximálne 40°C. Na niektorých práčkach si môžete zvoliť režim na jemnú bielizeň. Tento režim vaše oblečenie ušetrí od vysokootáčkového žmýkania, pri ktorom vznikajú hrčky, píše Blesk.

6. Nie päty, ale guľôčky

Bežne sa využíva na päty, no tentoraz vám pomôže aj s hrčkami. Pemza je bežným pomocníkom, ktorého má množstvo ľudí v kúpeľniach. Pri oblečení však zabudnite na vodu - stačí vám iba táto hornina. Rozprestrite kúsok oblečenia na rovný povrch a prechádzajte pemzou po jeho povrchu. Nezabudnite, že pohyb musí byť jemný. Hrčky by sa mali na hornine zachytiť, stačí ich len vyhodiť do koša.

5. Pomocník z kuchyne

