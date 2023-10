Zamiloval sa do staršej ženy. Moderátor Ján Mečiar našiel šťastie na druhýkrát, s Jankou je už 18 rokov

Kedysi by ste ho nespoznali - nosil náušnice v uchu a dlhé vlasy. Ján Mečiar vyštudoval dopravnú školu, ale láska k hudbe a mikrofonický hlas napokon rozhodli, že jeho životná cesta povedie úplne iným smerom. Priezvisko, ktoré má rovnaké ako bývalý premiér, mu zabezpečilo prezývku aj viacero úsmevných zážitkov. V láske mal šťastie až na druhý raz a musel si počkať, kým ho osud privial k o päť rokov staršej Janke. Prešlo 18 rokov a obaja si nažívajú v spokojnom manželstve. Prečítajte si príbeh známeho moderátora, ktorý je v súkromí úplne iný ako na televíznej obrazovke.

Foto: TASR - Pavol Zachar

Tri zlaté náušnice

Rodený Trnavčan dnes žije v Studenom, asi desať kilometrov od Bratislavy, no do roku 1988 vyrastal v "malom Ríme", ako sa tomuto študentskému mestu zvykne hovoriť. Kedysi nosieval dlhé vlasy a dokonca mal v uchu tri zlaté náušnice. Z praktických dôvodov sa ale jedného aj druhého postupne vzdal - sú vraj aj dôležitejšie veci ako „slama na hlave" a kov v uchu.

Bavila ho hudba, ktorú dodnes miluje, a podľa vlastných slov vraj keby nebol moderátorom, iste by robil niečo spojené s muzikou alebo by kormidloval loď. „Ja si z toho obdobia pamätám klub Fortuna. Súčasným mladým to asi nič nepovie, ale vtedy tam robievali videohitparádu. To bolo jediné miesto, kde sa dali vidieť hudobné videoklipy. Sedeli sme pred, na tie časy, veľkými televízormi a dídžeji púšťali klipy. Klub bol natrieskaný na prasknutie, bol problém dostať sa dnu,“ zaspomínal si v rozhovore pre Trnavský hlas.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/1573989416176581/photos/pb.100057296156447.-2207520000/1812856355623218/?type=3

Učil sa, ako otvárať ústa

Jeho kroky potom viedli na stredné Slovensko do Žiliny, kde nastúpil na Vysokú školu dopravy a spojov. Po jej skončení rok študoval elektrotechniku v Bratislave, ale nechytilo ho to. Bratislave však vďačí za svoje rozhlasové začiatky.

Začínal totiž v bratislavskom internátnom rozhlasovom štúdiu - IRŠ. „Tam som sa naučil úplné základy - ako otvárať ústa a zbaviť sa trnavčiny. Bolo to náročné, lebo som nevedel povedať jednu súvislú spisovnú vetu. V tom čase som skúšal šťastie na konkurze do Rádia T, ale nezobrali ma, tak som išiel do Komárna,“ povedal s tým, že odjakživa žije a žil hudbou, aj preto ho vraj napadlo byť rádiovým spíkrom. „Ona bola tým hnacím motorom. Tam som privoňal k moderovaniu a zistil som, že je fajn rozprávať na mikrofón,“ vysvetľuje známy moderátor.

Mečiarov menovec

Z internátneho rádia si Janko Mečiar na konkurzy priniesol prezývku premiér, má totiž spoločné priezvisko s niekdajším trojnásobným premiérom Vladimírom Mečiarom. Vyvolávalo to nemalú pozornosť a kolegovia z toho mali neskôr ohromnú zábavu.

