O týchto celebritách ste ani netušili, že niekedy spolu tvorili pár

Pred rokmi to iskrilo medzi dvojicami, o ktorých by ste to možno nikdy nepovedali.

Hoci spolu napokon neskončili, nikdy na seba nezabudnú. Existuje množstvo slávnych párov, ktorým to nevyšlo a svet na nich pomaly, ale isto zabudol. Pripomeňte si s nami tieto celebrity, o ktorých ste netušili, že niekedy spolu tvorili pár.

Tom Cruise a Cher

Tento vzťah ostal dlho skrytý pred očami verejnosti. Pár sa dal do kopy v 80. rokoch, keď bola Cher na vrchole slávy a Tom, naopak, rozbiehal svoju kariéru. Herec je od nej o 16 rokov mladší. Speváčka sa k romániku priznala až po rokoch v šou s Andy Cohenom. Cher ho dokonca umiestnila do prvej päťky jej najlepších milencov a hneď na to dodala, že „nie je to dlhý zoznam, ale za to kvalitný“. Potom dokonca priznala, že bola do Toma zaľúbená až po uši.

Mila Kunis a Macaulay Culkin

Herci tvorili pár v období od 2002 do 2011. V čase, keď sa dali dokopy, mala Mila Kunis 18 rokov a Macaulay Culkin o tri roky viac. Kunis ho neskôr označila za človeka, s ktorým vlastne vyrastala. Prežili spolu vzostupy aj pády a boli si oporou. Doteraz nikto nepovedal, čo bolo príčinou ich bolestného rozchodu, Mila však všetko zobrala na seba.

Cameron Diaz a Justin Timberlake

Už pri ich prvom stretnutí lietali iskry všade okolo. Justin Timberlake bol vtedy členom chlapčenskej skupiny NSYNC a Diaz ho hneď po ich zoznámení sprevádzala na turné s Christinou Aguilerou. Chodili spolu štyri roky. Rozišli sa v roku 2007 a v spoločnom vyhlásení uvideli, že „sme sa rozhodli ukončiť romantický vzťah, bolo to vzájomné rozhodnutie a aj naďalej sa máme radi ako priatelia, rešpektujeme jeden druhého.“

Článok pokračuje na ďalšej strane: