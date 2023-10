Poradkyňa pri výchove Zuzana Guzmická: Človek každý deň potrebuje aspoň osem objatí

„Každý deň človek potrebuje aspoň osem objatí,“ začína rozprávať autorka a zakladateľka projektu Lepší spánok bábätiek Zuzana Guzmická, ktorá sa na svojom Instagrame venuje vzdelávaniu rodičov a to nielen v oblasti spánku našich ratolestí. Najnovšie otvorila tému objatí, ktoré sú omnoho viac ako len prejavom lásky. Viete, prečo je dôležité objímať naše deti?

Aj keď je zadarmo, stále v mnohých rodinách chýba. Zuzana však v jednom zo svojich príspevkoch vyzdvihuje šesť dôvodov, prečo by sme naň rozhodne nemali zabúdať. A to najmä v súvislosti s tými najmenšími.

1. Posilňovanie imunitného systému

Prvou výhodou je podľa odborníčky to, že objatie posilňuje imunitný systém, no to ani zďaleka nie je jediná výhoda tohto prejavu lásky.

2. Zvyšujeme pocit bezpečia

„Vďaka objatiu sa u našich detí zvyšuje pocit bezpečia, pocit ochrany a pocit, že niekam patria," pokračuje.

3. Hormóny šťastia

Objatie podla nej tiež podporuje vylučovanie endorfínov - hormónov šťastia. „Endorfíny majú liečivé „schopnosti” pri pocitoch osamelosti, odlúčenia alebo hnevu," dodáva.

4. Znižovanie stresu

Aj vďaka tomu objatie tiež znižuje stresové hormóny v našom tele.

„Pri adaptačnom procese pri veľkých emóciách detí má objatie tiež svoje miesto. Je to v tom momente, keď dieťa prechádza do smútku a ľútosti, smutného plaču, vzlykania a emočne začína chápať, že situáciu nezmení. Deti v tejto fáze vedia prijať objatie," vysvetľuje.

Článok pokračuje na ďalšej strane: