Odvezú sa, porozprávajú, zavtipkujú. Taxík pre ľudí so zdravotnými problémami má na Považí úspech

Sociálny taxík v Považskej Bystrici absolvoval za rok svojej existencie viac ako 2000 jázd. Informovala o tom vedúca komunikačného odboru považskobystrickej radnice Miluše Kollárová. Občania s ťažkým zdravotným postihnutím majú podľa nej obmedzenú schopnosť pohybu, a preto sú pre nich presuny po meste niekedy nepredstaviteľné.

Aj preto magistrát minulý rok zriadil novú službu, ktorá zabezpečuje prevoz do a zo zdravotníckych zariadení, rehabilitačných a liečebných zariadení, prípadne do štátnych a samosprávnych úradov v špeciálne upravenom vozidle so zdvíhacou plošinou. Sociálny taxík si obľúbilo mnoho Považskobystričanov.

„Ľudia sú vďační, že takéto niečo existuje. Naši pracovníci ich nielen odvezú, ale im aj pomôžu buď do nemocnice, na rehabilitácie, alebo do úradov. Po ceste sa s nimi porozprávajú, zavtipkujú, a to je pre osamotených seniorov vždy príjemné pohladenie na duši,“ doplnila Kollárová.

Ako dodala, o prepravnú službu môže požiadať držiteľ špeciálneho preukazu. Žiadosť je možné stiahnuť na webovej stránke mesta, prípadne si ju vyzdvihnúť na mestskom úrade. Žiadosť musí byť s potvrdením lekára alebo s kópiou rozhodnutia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti na individuálnu prepravu. Podmienkou je, že musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta Považská Bystrica.