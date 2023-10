Za kúrenie viete ušetriť ľahko. Držte sa týchto šiestich tipov a zimu zvládnete bez nedoplatkov

Ceny energií neustále stúpajú, preto sa možno už teraz obávate, aký účet za kúrenie príde po zime. Ako však pripomína portál Blesk, na to, aby ste ušetrili, nepotrebujete, aby ste sa doma triasli od zimy. Stačí sa držať týchto šiestich overených tipov.

1. Správna teplota

Ak máte doma termostat a sami si regulujete teplotu v miestnosti, nemali by ste sa s ním zbytočne hrať. Platí, že udržiavanie konštantnej teploty je ekonomickejšie ako neustále pridávanie či uberanie požadovaných stupňov. Pokiaľ chceme kúriť skutočne ekonomicky, mali by sme myslieť aj na to, že pre každú miestnosť je vhodná iná teplota. V kuchyni to preháňať nemusíte, čo platí aj o spálni. Tam je lepšie mať nižšiu teplotu, v ktorej sa vám bude príjemne spať. Obývačka, naopak, znesie aj o niečo viac stupňov.

Foto: Freepik

2. Kontrola a správne nastavenie kotla

Na kontrolu správneho nastavenia kotla pred začiatkom vykurovacej sezóny by nemal zabudnúť nikto z nás. Ide o povinnú jazdu, ktorá však môže domácnosti ušetriť nemalú časť peňazí za vykurovanie. Prezrite, či kotol a jednotlivé rúrky poriadne tesnia a dbajte aj na pravidelné čistenie a správne nastavenie, ku ktorému by malo dochádzať raz za dva roky.

3. Pri odchode z domu nevypínajte kúrenie

Hoci sú niektorí ľudia zvyknutí pri odchode z bytu či domu úplne vypnúť radiátor v domnienke, že práve takto ušetria, mýlia sa. Namiesto šetrenia totiž opätovné vykúrenie vychladnutej izby spotrebu energií zvýši. Stačí znížiť teplotu a po návrate opäť prikúriť.