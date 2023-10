Rátam s tým, že raz ma už diváci nebudú chcieť. Peter Marcin priznal, čo bude v takom prípade robiť

Poznáme ho ako vždy vysmiateho herca a zabávača. Hoci je Peter Marcin známy dobrou náladou a zmyslom pre humor, v rozhovore pre denník Nový Čas prezradil, že občas býva z pracovného kolotoča unavený a dostavili sa aj pocity vyhorenia. Nad koncom kariéry ešte nepremýšľa, no tuší že raz príde. Vtedy si bude chcieť splniť svoj tajný sen.

Chce mať pohodu a menej stresu

Peter Marcin v minulosti priznal, že s obľúbenými Susedmi skončil preto, lebo vyhorel a bolo to veľmi náročné, keďže to robili sami s Andym Krausom. V mimoriadne sledovanom projekte skončil predčasne - v priebehu natáčania. Podľa neho je prirodzené, že človek vyhorí. „Naozaj vám z toho začne šibať, preto si treba dať pauzu,“ povedal. Teraz je vo veku, keď chce mať viac pohody a minimum stresu.

Keď ho práca a televízia prestanú napĺňať, zadné vrátka nemá, tvrdí teraz. „Ale je to veľmi nevďačné povolanie, lebo zajtra už nemusíte robiť nič, keďže ste na voľnej nohe. A tým, že ja nie som nikde zamestnaný, tak s tým rátam, že jedného dňa povedia diváci, už ho nechceme, tak to sa môže stať,“ vysvetlil Peter Marcin s úsmevom.

Za kamerou by bol spokojný

Dôchodok je však podľa neho ešte ďaleko, takže ako sa hovorí, bez práce nie sú koláče, a každý sa musí nejako živiť. Petrov sen je režisérska stolička. „Tým, že som režíroval aj Uragán aj Susedov aj Neskoro večer, tak kebyže sa to podarí, tak tomu by som sa chcel venovať,“ prezradil veterán slovenského humoru a dodal, že takto za kamerou by bol veľmi spokojný.

Zatiaľ funguje v tolkšou Neskoro večer a rozhodne sa nesťažuje. „Je to pre mňa osobne úžasný pocit, lebo začíname desiaty rok, čo je teda rekord na televíznych obrazovkách, a tak, ako je prirodzené, že aj tá najlepšia relácia stráca divákov, naša ich nielenže nestráca, ale stále pribúdajú noví,“ pochvaľoval si v septembri Marcin.