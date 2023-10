Keď začali natáčať Krok za krokom, stala sa jeho najlepšou priateľkou. Patrick Duffy mal ešte jedno želanie

Ak by som niekedy niečo potreboval a zavolal jej aj o polnoci, viem, že by tu bola pre mňa, hovoril Patrick Duffy.

„Ako každého, kto ju poznal, aj mňa včera ohromila správa, že moja drahá a dobrá priateľka Suzanne zomrela,“ napísal na Instagrame Patrick Duffy, ktorého všetci poznajú ako Franka Lamberta zo seriálu Krok za krokom. Na svojich sociálnych sieťach prehovoril o strate svojej seriálovej manželky Carol, ktorá prehrala svoj boj s rakovinou. Dobrými priateľmi boli nielen pred kamerami, ale aj v súkromí.

Priateľmi od prvého dňa

Dvojica sa stretla v roku 1991, kedy začali natáčať sitkom Krokom za krokom a hoci pred kamerami hrali manželov, nikdy medzi nimi nič nebolo. Patrick Duffy priznal, že Suzanne Somersová sa stala jeho najlepšou priateľkou hneď v prvý deň natáčania a bola ňou ešte aj dlho potom, čo dotočili seriál.

„Je skvelou matkou. Je to jedna z najlepších osôb, akú poznám. Moja obľúbená. Ak by som niekedy niečo potreboval a zavolal jej aj o polnoci, viem, že by tu bola pre mňa,“ spomínal ešte v roku 2021 v rozhovore pre Entertainment Tonight.

Nestihol jej zavolať

Seriálová Carol v tom istom roku pre Yahoo! priznala, že s Patrickom zostali priateľmi a nezabudli si zavolať ani v deň narodenín. „Narodil sa na Deň svätého Patrika, takže sa to ľahko zapamätalo. Vždy si spolu aspoň virtuálne pripijeme,“ hovorila Suzanne Somersová, ktorej seriálový manžel už zavolať na tohtoročné narodeniny nestihol. Rakovine, s ktorou bojovala 23 rokov, podľahla len deň pred svojimi 77. narodeninami.

„Na chvíľku som tomu nemohol uveriť, ale skutočne odišla,“ zveril sa Patrick Duffy, ktorý priznal, že mu budú chýbať ich spoločne telefonáty, e-maily, návštevy aj spoločné večery a smiech.

„Debaty o hlbokých veciach, ale aj hlúpych a ľahkomyseľných pokračujú. Rozprávať sa s ňou teraz budem výlučne v mojej každodennej budhistickej praxi,“ prezradil herec, ktorý priznal, že keď spoznal Suzanne Somersovú, zmenila mu život, stala sa jeho mentorkou a za to jej bude navždy vďačný. „Nie som sám, kto by si prial ešte jedno stretnutie tvárou v tvár,“ odkázal herec, ktorý vyjadril svoju podporu najmä Suzanninmu manželovi Alanovi, s ktorým bola 46 rokov.