Nechcel byť iba tým chlapíkom so zákernou chorobou. Hviezda Pobrežnej hliadky priznala tajný boj

Nechcel, aby si ho ľudia pamätali len ako chlapíka so zákernou chorobou, preto svoj boj dlhé roky tajil. Šesťdesiatšesťročná hviezda Pobrežnej hliadky Mike „Newmie“ Newman v pripravovanom dokumente, ktorý sa obzerá späť na ikonické 90. roky a červené plavky, poodhalil filmárom aj temnú stránku svojho života. Už 16 rokov totiž bojuje s Parkinsonovou chorobou.

Zdrvujúca diagnóza

„Všetky tie veci, o ktorých som si myslel, že budem robiť so svojimi deťmi a vnúčatami, fotky, ktoré urobíme, všetky plány, ktoré som mal... zastali,“ priznáva pre portál People herec, ktorý rovnomenného fúzatého plavčíka Newmieho stvárnil vo viac ako 150 epizódach.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/baywatch/posts/pfbid02PJWAcbhKNbcuv6MKzBbkDyRwdZeVsszjZVRGGC3EsZjr6uwmrwSAHoEgBBb9d2Gnl

Spočiatku nahováral, že za tým nie je nič viac ako to, že sa jeho telo s pribúdajúcim vekom jednoducho opotrebovalo. „Moja žena si všimla, že som bol pomalší pri plávaní a behu,“ opisuje hviezdny záchranár moment, keď ho znepokojená rodina donútila navštíviť lekára. Netrvalo dlho a z nemocnice prišiel zdrvujúci verdikt - Parkinsonova choroba, teda neurodegeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré vedie k postupnej strate schopnosti kontrolovať svoje svaly, pohyb či dokonca reč.

Verí, že poskytne útechu iným

Newman sa však ochoreniu odmietol poddať, práve naopak. Hovorí, že aj napriek svojej diagnóze si udržiava zdravý životný štýl, ktorý mu pomáha potláčať symptómy. „Považujem to za najlepší spôsob boja s chorobou. Na svete nie je nič, čo by som nemohol urobiť. A dúfajme, že to tak zostane ešte mnoho rokov,“ hovorí odhodlane. Každý deň preto aspoň 45 minút cvičí, často pláva, jazdí na kajaku, prípadne si ide zabehať na pláž.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=627697096100292&set=a.258914292978576

„Ak by sa niekto, kto má 65 rokov a nie je veľmi športovo založený, dozvedel, že má Parkinsonovu chorobu, asi by nedopadol tak dobre,“ dodáva herec, ktorý bol aktívny celý svoj život a dokonca pred svojou kultovou rolou ako plavčík skutočne pracoval. Napriek vyššie spomenutému svoju diagnózu nazýva zlovestnou a poznamenáva, že jej symptómy skutočne postupujú vpred.