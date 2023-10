FOTO: Tatinkom zmerajú tuk, ženám upracú vchody. Tieto slovenské sexistické reklamy bojujú o anticenu

„Dajte im palec dole!“ vyzývajú autori anticeny pre najsexistickejšiu reklamu roka. Anticena Sexistický kix každoročne ukazuje reklamy, ktoré sú podľa kritikov mimoriadne neetické a znevažujúce. Verejnosť môže do 12. novembra hlasovať a vyberať spomedzi desiatok reklám tú, ktorá je podľa nich najviac sexistická.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/1533222317006141/photos/pb.100064901732058.-2207520000/3257667617894927/?type=3

Láskavý sexizmus

„Sexizmus je v spoločnosti rozšírený jav, ktorý zasahuje do všetkých sfér nášho života. Objavuje sa v reklamách, no možno ho vnímať aj v aktuálnej situácii súvisiacej s voľbami. Bol prítomný v predvolebných kampaniach, v agende viacerých politických strán a premietol sa aj do nízkeho zastúpenia žien v parlamente, ktoré je dlhodobým problémom. Keby zastúpenie žien v parlamente rástlo takým tempom ako doteraz, 50 percent zastúpenie dosiahneme za dlhých 117 rokov,“ uviedla Diana Soták Gregorová, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Doplnila, že aktuálne sa do parlamentu dostalo 33 žien, čo je na Slovensku síce historicky najviac, no stále ide o podpriemerné číslo v rámci Európskej únie. „Dehumanizáciu, sexizmus a ponižovanie na základe rodu vidieť tiež v reklamách, ktoré sú, podobne ako otvorene nepriateľský aj takzvaný láskavý sexizmus v politike, zrkadlom našej spoločnosti. Dávame preto ľuďom priestor, aby vyjadrili svoje nie a dali najavo, že si sexizmus vo verejnom priestore neprajú,“ povedala Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=702566611916724&set=pb.100064901732058.-2207520000&type=3

Ženy ako sexuálne objekty

Jedným z najčastejšie používaných sexistických prvkov sú rodové stereotypy. Reklamy, postavené na nich, striktne oddeľujú mužské a ženské roly či dokonca svety, pričom za ženské sa považujú tie, ktoré súvisia so starostlivosťou o rodinu a domácnosť.

Aj reklamy založené na sexualizácii ľudí majú negatívny vplyv na spoločnosť. Prispievajú najmä k normalizovaniu vnímania žien ako sexuálnych objektov. V aktuálnom ročníku obsahuje spomedzi 102 nominácií prvok sexualizácie až 53 reklám. Sú medzi nimi vizuály malých i väčších značiek. Cieľom anticeny nie je poškodiť povesť zadávateľov, ale poukázať na sexizmus v ich reklamách. Práve ten prehlbuje stereotypné nazeranie na ženy, ktoré vedie k ich znevýhodňovaniu a tiež posilňuje rodovú nerovnosť v spoločnosti. Hlasovanie v anticene podľa autorov iniciatívy ponúka verejnosti nástroj, ako povedať nie sexizmu.

Prinášame vám výber tých najhorších slovenských reklám:

1. Meranie tuku pre tatinkov

2. Upratovanie vchodov

3. Nedokonalé nôžky

