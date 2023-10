Je to najlepšia vec, ktorá sa mi stala. Filmový Harry Potter prezradil, čo je na rodičovstve najkrajšie

Daniel Radcliffe, ktorý sa preslávil najmä ako filmový čarodejník Harry Potter, od konca apríla hrdo kočíkuje svojho prvého potomka. Synčeka porodila jeho dlhoročná priateľka Erin Darke, ktorá je taktiež herečkou. Na premiére svojej novej šou na Broadwayi herec prezradil, ako zvláda rodičovstvo a čo mu dáva zabrať najviac.

Tešil sa, že bude otec

Britského herca odfotografovali pred pár mesiacmi v uliciach New Yorku, ako tlačí kočík po boku svojej milovanej partnerky. Na fotografiách bolo vidieť, ako sa dvojica skrýva za rúška, čo len potvrdzuje ich slová, že svoje životy chcú žiť mimo svetiel reflektorov.

Dvojica zdieľa podobné názory na slávu a roky sa snažia byť mimo centra pozornosti. Daniel Radcliffe pre Newsweek priznal, že slávu nechce ani pre svoje deti. Na rodičovstvo sa však veľmi tešil. „Daniel sa veľmi teší, že bude otec. Jeho vzťah s Erin je naozaj výnimočný a všetci si myslia, že budú úžasní rodičia,“ povedal pred pôrodom zdroj blízky dvojici pre The Sun.

Desivé a úžasné zároveň

Prednedávnom nechýbala hviezda Harryho Pottera na premiére svojej najnovšej hry Merrily We Roll Along, pričom prezradil, ako zvláda rodičovské radosti aj starosti. Priznal, že je to desivé, ale rovnako úžasné. Dieťa je vraj tou najlepšou vecou, ktorá sa mu kedy stala. „Je desivé mať na svete človeka, na ktorom mi tak veľmi záleží,“ vysvetlil pre magazín People.

Zároveň dodal, že odkedy je bábätko na svete, v noci toho veľa nenaspí. Obľúbený herec žartoval, že napriek tomu, že je tu stvorenie so schopnosťou „poskytnúť vám tú najhoršiu noc vášho života,“ ráno na všetko zabudnete, „keď sa na vás usmeje“.

Podľa herca je toto obdobie skvelé, ale zároveň aj šialené a intenzívne a že byť so svojím synom považuje za privilégium. „Vždy som si chcel vziať nejaký čas voľna, čo nie každý môže urobiť, a tak som tu s ním mohol byť, čo je krásne,“ vysvetlil Daniel Radcliffe.