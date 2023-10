Najdrahší liek budeme preplácať, rozhodlo ministerstvo. Po Editke pomôže ďalším detičkám

Dvojmiliónový liek Zolgensma na liečbu spinálnej muskulárnej atrofie by sa od januára mal zaradiť do zoznamu liekov preplácaných z verejného zdravotného poistenia. Rozhodol o tom minister zdravotníctva Michal Palkovič po odporúčaní Kategorizačnej komisie pre lieky. Proti rozhodnutiu ešte možno podať námietky. Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré má TASR k dispozícii.

„Ministerstvo je toho názoru, že všetky zákonom kumulatívne stanovené podmienky na zaradenie originálneho lieku do zoznamu kategorizovaných liekov sú splnené,“ ozrejmilo Ministerstvo zdravotníctva SR v rozhodnutí. Úradne určená cena lieku je podľa rozhodnutia vo výške takmer 1,7 milióna eur a maximálna cena lieku vo verejnej lekárni je takmer dva milióny eur.

Držiteľ registrácie a zdravotné poisťovne môžu proti rozhodnutiu podať námietky. „V prípade, že niektorý z účastníkov konania podá námietky, bude o nich rozhodovať kategorizačná rada pre lieky. V takomto prípade by mala kategorizačná rada vydať odporúčanie ministrovi, a ten vydá 15. novembra rozhodnutie o námietkach,“ ozrejmili z rezortu.

Ak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, liek do zoznamu kategorizovaných liekov zaradia od 1. januára 2024. Pri splnení indikačných obmedzení ho tak budú plne hradiť zdravotné poisťovne bez doplatku pacienta. V súčasnosti musia pacienti o úhradu na výnimku lieku žiadať zdravotné poisťovne.

