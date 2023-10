Trávime v nej hodiny, no zanedbávame ju. Odborník prezradil, prečo sa treba viac starať o svoju posteľ

Počas náročného dňa si neraz spomenieme na mäkkú posteľ, ktorá nás doma čaká. Často preto neexistuje príjemnejší pocit, ako keď sa večer, poriadne unavení po celom dni, uložíme do opatere našej postele. Odborník však varuje, že bez správnej starostlivosti o jej čistotu nás tam nijaký oddych ani regenerácia nečaká.

Profesor mikrobiológie a patológie Philip Tierno pre portál Today opisuje, aké nebezpečenstvo sa ukrýva v špinavých posteliach. Zmes odumretých kožných buniek, vlasov prachu a potu neznie iba nepríjemne či nechutne, no z lekárskeho hľadiska aj nebezpečne. Doktor preto vysvetľuje, ako nesprávna starostlivosť môže viesť k zdravotným problémom ako astma, akné či rôzne alergie. Hoci možné riziká znejú hrozivo, vieme sa im jednoducho vyhnúť.

Foto: Unspalsh/Susan Wilkinson

Pokiaľ by sme využívali postele iba na to, na čo boli vytvorené, pravdepodobne by stačilo občas vyprášiť periny a sem-tam oprať obliečky. V 21. storočí však veľmi dobre vieme, že to tak nie je. Okrem spánku či relaxácie si do postele čoraz častejšie vláčime všetky činnosti, ktoré sa tam zmestia. Fenomén spoločnosti po roku 2020 zaznamenal vznik tzv. práce z postele. Pokiaľ však dbáme na čistotu, niet sa čoho báť ani v tomto prípade.

Foto: Unsplash/Annie Spratt

Odborník odporúča vymieňať obliečky najmenej každý druhý týždeň a posteľ aj periny vetrať raz za týždeň. Okrem toho je však potrebná aj ich výmena. Vankúš by sme mali vymeniť každý rok a matrac každých 10 rokov. Posteľnú bielizeň by sme mali meniť minimálne každé dva roky. Čas sa, bohužiaľ, nedá vyprať ani vyprášiť, preto by sme mali prijať ten deň, kedy všetko vymeníme.