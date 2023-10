Iba 12-ročná Sarah prežila kolaps a prosí ľudí: Nikdy nezačínajte s vapovaním elektronických cigariet

Pred spaním silno kašľala a necítila sa dobre. Mary Griffinová z Belfastu si myslela, že u jej dcéry Sarah sa prejavujú symptómy astmy, ktorou trpela. „Ten kašeľ sa nelíšil od ostatných,“ povedala mama 12-ročného dievčaťa pre Belfast Live. Keď Mary odišla s ostatnými jej deťmi do školy, Sarah jej zavolala a prosila ju, aby sa vrátila domov. „Vráť sa, mami, necítim sa dobre. Bojím sa,“ povedala v telefóne Sarah, ktorej na chvíľku od kašľa pomohol inhalátor.

No keď si mama Mary len na chvíľku odskočila do obchodu, dcéra jej volala znovu. Tentokrát úplne bez dychu, sotva dokázala dať dokopy vetu. Vtedy si Mary Griffinová uvedomila, že jej dcéra potrebuje akútnu pomoc. Za všetko mohli elektronické cigarety.

Kolaps pľúc

Keď Sarah priviezli do nemocnice, zdravotná sestra rodičom oznámila, že ich dcéra má veľmi nízku hladinu kyslíka. Jej stav sa rýchlo zhoršoval a museli ju previesť na jednotku intenzívnej starostlivosti. Lekári ukázali pani Griffinovej röntgenový snímok pľúc Sarah, ktorý jasne ukázal, že jedno z pľúc prestalo fungovať.

„Ako jej mama som sa cítila taká bezmocná. Bola to nočná mora,“ spomínala Mary. Keď sa jej tri deti pýtali, či ich sestra zomrie, povedala, že nie. „No v duchu som sa bála, že sa to môže stať,“ priznala mama 12-ročnej dcéry, ktorá upadla do kómy.

„Pre lekárov a sestry bolo naozaj ťažké nájsť pre Sarah rovnováhu. Ak jej upravili hladinu kyslíka, jej krvný tlak klesol, ak dali do poriadku niečo iné, zase sa pokazila iná zo životných funkcií. Pripadalo mi to ako jeden krok vpred a dva kroky vzad. To pokračovalo niekoľko dní,“ spomínala Mary, ktorá v istom momente stratila nádej. „Mysleli sme si, že to Sarah nezvládne,“ povedala úprimne.

Pozor na elektronické cigarety

Mladé dievča sa po niekoľkých dňoch nakoniec prebralo z kómy a lekári ho stabilizovali. Domov mohla ísť Sarah už po pár dňoch, hoci do konca života bude klasifikovaná ako vysokorizikový pacient, ak bude prijatá do nemocnice. Lekári zároveň rodičom mohli vysvetliť, čo sa vlastne stalo.

