Nechcelo sa jej žiť, no kvôli dcérke zabojovala. Elenu Podzámsku život naučil nikdy sa nevzdávať

V seriáloch a filmoch často hrala nesympatické postavy, no ak by natočili film podľa jej skutočného životného príbehu, hrala by v ňom hrdinku. Elena Podzámska mnohokrát priznala, že verí v osud a že keď sa niečo stane, má to tak byť.

„A hoci si v danej chvíli väčšinou neviem vysvetliť, prečo sa mi práve toto stalo, neskôr si takmer vždy uvedomím, že to všetko do seba pekne zapadá. Som skrátka fatalistka,“ priznala pre Korzár herečka, ktorá v médiách niekoľkokrát vyvolala rozruch. Pred svetom neskrývala vzťah s o deväť rokov mladším tanečníkom Matejom Chrenom a otvorene prehovorila aj o boji s depresiami.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TeleviziaMarkiza/photos/a.122638511111004/3186808351360656/

Z medicíny na herectvo

Mala len 11 rokov, keď vyhrala celoslovenský konkurz na hlavnú dievčenskú postavu vo filme Sojky v hlave. „Tam som prišla prvýkrát do styku s herectvom,“ hovorila v minulosti pre Korzár Elena Podzámska. Napriek tomu, že mala šancu stať sa mladou herečkou, v jej životopise svieti štúdium medicíny. Tento životný krik popísala, ako pubertálny skrat, keď chcela sebe aj okoliu dokázať, že vie aj niečo iné ako tancovať, spievať a hrať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/98557150754/photos/pb.100063952170606.-2207520000/385287450754/?type=3

„Začala som sa učiť chémiu i biológiu a zmaturovala som z nich na jednotky. Prijali ma na medicínu,“ prezradila Podzámska, ktorej osud zariadil niečo iné. Po prvom semestri si uvedomila, že medicína nie je pre ňu a odišla na prijímacie skúšky na herectvo. „Prijali ma a ja som sa potešila, že budem herečka,“ spomínala v relácii Zvedavá Zuza herečka, ktorá po skončení Vysokej školy múzických umení dostala angažmán v divadle Andreja Bagara v Nitre.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=508905669232861&set=pb.100003402974125.-2207520000&type=3

Vydala sa do Ameriky

Keď jej hviezda začala stúpať, opäť zasiahol osud, ktorý ju od herectva odtiahol. Tentokrát v tom bola láska až z ďalekej Ameriky, ktorá jej zmenila život.

Článok pokračuje na ďalšej strane: