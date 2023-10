Plačem, keď myslím na svoje city k tebe. Posledné gesto pre seriálovú Carol dojíma všetkých fanúšikov

Bola obklopená svojím milujúcim manželom, synom a najbližšou rodinou. Deň pred svojimi 77. narodeninami zomrela americká herečka Suzanne Marie Somersová, známa najmä ako Carol zo seriálu Krok za Krokom. Ako informoval magazín People, zomrela pokojne doma v skorých ranných hodinách po viac ako 23-ročnom boji s agresívnou formou rakoviny prsníka. Do poslednej chvíle stál pri nej manžel Alan Hamel, s ktorým za 46 rokov manželstva neboli ani deň bez seba. Len pár hodín pred herečkiným odchodom jej venoval slová, ktoré chytia za srdce.

Posledná báseň

„Milujem ťa. To sú slová, ktoré používam každý deň, niekedy aj niekoľkokrát do dňa,“ napísal Alan Hamel, ktorý priznal, že niekedy slovo „milujem“ používa aj na popis skvelého jedla či dobrého filmu. Často tým slovom odkazuje na svoj domov, na mačku Gloriu či na chuť ovocia, ktoré sám vypestuje.

„Mohol by som pokračovať donekonečna. Ale aký druh lásky cítim ku svojej manželke Suzanne? Môžem ju nájsť v niektorom z vyššie uvedených opisov? Jednoznačne nie! Neexistuje žiadne slovo, ktoré by sa dalo použiť na to, ako milujem Suzanne,“ vyznal sa v poslednom liste, ktorý stihol prečítať svojej manželke len pár hodín predtým, než navždy odišla. Išlo o ručne napísanú milostnú báseň, ktorú mal zabaliť do jej obľúbených kvetín – ružových pivoniek. Báseň si prečítala, ľahla si do postele a v pokojnom spánku zomrela.

Ani hodinu od seba

Článok pokračuje na ďalšej strane: