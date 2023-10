Konečne ho objala. Kristína Tormová sa prvýkrát stretla s malým dievčatkom z Afriky, ktoré si adoptovala

„Dnes som stretla našu Mary. Podporujeme ju trištvrte roka. Vďaka nám môže chodiť do predškoly, inak by nemala šancu. Od januára bude prváčka,“ opísala prvé stretnutie so svojou adoptívnou dcérou z Afriky. Kristína Tormová za svojou "dcérkou" herečka osobne vycestovala do africkej Kene, aby ju mohla konečne vidieť, píše Plus 7 Dní.

Dievčatko si Kristína adoptovala na diaľku prostredníctvom Nadácie Integra a finančne ju podporuje takmer rok. „Podporovateľ pomáha konkrétnemu dieťaťu pri vzdelávaní sumou 25 eur mesačne. Niekoľkokrát za rok si môžu vymeniť list so svojím dieťaťom, čím budujú vzájomný vzťah,“ píše sa na stránke nadácie.

Rozprávali sa očami

Podľa herečky nie je Mary sirota. Má mamu a žije ešte aj s babičkou, prababičkou a dvoma sestrami. Je však zdravotne znevýhodnená a tak potrebovala Kristíninu pomoc. „Strávili sme spolu deň a hneď som ju spoznala z fotiek, taká introvertka ako náš Alan,“ opísala svoje africké dievčatko herečka.

Mary navštevuje školu len od jari a tak ešte nevie dobre po anglicky. „Ale rozprávali sme sa očami. Dvadsaťpäť eur mesačne dalo tejto malej osobe nádej na budúcnosť, vzdelanie a prácu,“ dodala dojato Kristína.

Dvojnásobná pomoc

