Slovenská výprava zažiarila na šampionáte v Maďarsku. Šestnásťročná Lea patrí k najlepším na svete

Poslúchajú na slovo a svojim pánom robia radosť nielen vo voľnom čase, ale aj na medzinárodných súťažiach. Reč je o štyroch slovenských chlpáčoch, ktorí si pred pár dňami odskočili zmerať svoje sily na Majstrovstvá sveta nemeckých ovčiakov v maďarskom Győri. Domov sa nevrátili naprázdno.

„Všetci štyria naši reprezentanti sa zúčastnili majstrovstiev sveta v športe Obedience, kde sa v prvom rade sleduje spolupráca psovoda a psa," vysvetľuje pre Nový Čas Jozef Olearčin, vedúci slovenskej výpravy v zložení Lea Fedorová, Jakub Orinčák, Barbora Odnogová a Jaroslava Kniežová.

„Mimoriadne dôležitým faktorom, ktorý rozhodcovia podrobne sledujú, je tiež ten, ako pes pokyn psovoda vykonáva a či je bezchybný, presný a precízny,“ pokračuje s tým, že slovenská výprava štartovala v rámci všetkých troch kategórií, v ktorých sa súťažilo.

Azda najväčším prekvapením bol úspech 16-ročnej Ley Fedorovej, ktorá skončila v kategórii Obedience 1 s border kóliou Blue na prvom mieste. „Pochválila ich aj nemecká rozhodkyňa, ktorá povedala, že u takých mladých ľudí dávno nevidela také dobré výkony,“ hovorí hrdo Olearčin a dodáva, že v uvedenej kategórii mohli súťažiť aj iné plemená ako ovčiaky. Pes v nej vykonáva deväť vopred určených cvikov, ktoré sú veľmi náročné a príprava trvá približne dva až tri roky.

„Bola to moja prvá medzinárodná súťaž a zároveň výborná skúsenosť, kde som si mohla porovnať svoje schopnosti so súťažiacimi z iných krajín. Som veľmi rada, že sme sa spolu s Blue súťaže zúčastnili a zvíťazili," teší za svojho úspechu Lea.

Ani zďaleka však nešlo o jediný úspech slovenskej výpravy. „Jakub Orinčák so sučkou Cherrie skončili v rovnakej kategórii ôsmi. Úspech sme zaznamenali aj vo vyšších kategóriách, kde Barbora Odnogová získala v kategórii Obedience 2 so psíkom Hardy štvrté miesto a Jaroslava Kniežová so psíkmi Aslanom a Bacardi tretie, resp. ôsme miesto v kategórii Obedience 3,“ dodáva hrdo.