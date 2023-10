Pumpári koncom týždňa opäť prepisovali svoje cenníky. Takto lacno sme benzín netankovali už od júla

Pumpári opäť prepisovali cenovky. Kým cena benzínu prednedávnom atakovala hranicu euro sedemdesiatpäť, v posledných dňoch klesol až o štrnásť centov. Ako informoval portál TV Noviny, vodiči takto lacno netankovali už od júla.

„Ceny ropy v minulom týždni taktiež výrazne poklesli, a to o 10,72 dolára, čo predstavovalo pokles o 11,26 percenta,“ uvádza analytik Martin Nemky s tým, že sa na tom výrazne podpísal aj konflikt medzi Izraelom a teroristickou organizáciou Hamas. Ak by sa totiž do konfliktu zapojil aj susedný Irán, ceny by pravdepodobne dosiahli nové historické maximum. „Takáto pravdepodobnosť je však veľmi malá, keďže konflikt je v súčasnosti izolovaný,“ dodáva analytik.

Ako však pokračuje, pri nafte je situácia komplikovanejšia. Hoci jej cena taktiež po dlhej dobe klesla, len mierne. „Škrty OPECu majú neustále výraznejší vplyv na cenu nafty, a tak aj napriek obnoveniu dieselového exportu Ruskom ceny nafty klesajú menej výrazne ako ceny benzínu,“ objasnil Nemky s tým, že aktuálne ju môžeme tankovať na úrovni euro šesťdesiatpäť. „Rozdiel medzi naftou a benzínom sa bude naďalej rozširovať,“ uzavrel analytik Boris Tomčiak.

Ako informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR ceny stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu (LNG) naopak vzrástli. Ceny skvapalneného ropného plynu (LPG) sa nezmenili.