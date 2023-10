Stačí jedna ingrediencia a vaša rúra sa bude lesknúť čistotou. Odborníčka prezradila ako na to

Hĺbkové čistenie kuchynskej rúry na pečenie môže byť skutočným utrpením, ktorému sa vyhýbajú gazdovia a gazdiné naprieč celým svetom. A hoci jedného dňa skutočne nastane čas, a každého táto povinnosť dobehne, expertka na čistenie prezradila, ako tento deň čo najúspešnejšie oddialiť.

Foto: Unsplash/Luisa Brimble

Keď ti život dá citróny, vyčisti s nimi rúru

Muna Mijmeh si založila Instagramový účet, aby mohla so svojimi fanúšikmi zdieľať svoju vášeň k čistému a estetickému bývaniu. Nazvala ho My Styled Living (Moje štýlové bývanie). Zdieľa fotografie svojich vlastných receptov, krásnych dekorácií a vyupratovaných miestností. So svojimi obdivovateľmi sa tak naučila tešiť z niečoho, čomu sa väčšina ľudí vyhýba. Jej rady a triky vám ušetria čas a prinesú viditeľné výsledky.

„Natočila som video o tom, ako poriadne čistím rúru, no toto robím medzi týmito hĺkovými čisteniami, ako údržbu.“ Takto predstavuje svoj šikovný trik úspešná Instagramerka. Jej trik si ľudia rýchlo zaľúbili a niet sa čomu čudovať. Postup pritom nemôže byť jednoduchší.

„Naplňte misku vodou a pokrájanými citrónmi a vložte ju do rúry na 250 stupňov po dobu 30 minút. Keď sa vaša rúra ochladí, namáčajte si špongiu do zohriatej citrónovej šťavy a pretrite ňou vnútro rúry. Citróny úžasne ničia baktérie a odstraňujú mastnotu," vysvetľuje rýchly a jednoduchý trik, ktorý vám uľahčí robotu. Okrem toho citróny rúru rozvoňajú oveľa krajšie, než akýkoľvek chemický čistiť.