FOTO: Svoju Bardotku malo aj Československo. Toto sú najkrajšie filmové divy, ktoré zbožňoval celý svet

Pri nohách im kľačali muži bez rozdielu veku, ženy túžili vyzerať ako ony. Boli a niektoré z nich sú krásne aj dnes, no nebol to len vzhľad, pre ktorý sa stali výnimočnými. Sudičky im totiž do vienka nadelili aj herecké nadanie, a tak sa mnohé stali ikonami filmových plátien. Pripomeňme si najpríťažlivejšie ženy sveta, ktoré ovplyvňovali prototyp krásy minulého storočia.

6. Brigitte Bardot

Kráska z Paríža sa stala sexsymbolom 50. rokov oprávnene. Už v pätnástich rokoch sa totiž objavila na titulke módneho magazínu Elle a len o čosi neskôr potom zažiarila aj na filmovom plátne. Jej dlhé blond vlasy a nenapodobiteľná francúzska aura dostávali na kolená tisíce mužov. Je jednou z tých filmových legiend, ktoré svojou existenciou veľa zmenili. Bez toho, aby sa musela zriecť krehkej ženskosti, vytvorila nový typ modernej ženy - mocnej, slobodnej a na mužovi nezávislej.

5. Sophia Loren

Keďže matka príroda k nej nebola ani zďaleka skúpa a na jej vzhľade rozhodne nešetrila, niet divu, že sa táto talianska herečka zaradila medzi najväčšie sexsymboly 20. storočia. Hoci ako dospievajúce dievča to nemala vôbec ľahké a všetci sa jej kvôli jej exotickému vzhľadu posmievali, nakoniec sa stala jednou z najkrajších a najuznávanejších filmových ikon. A keď sa ako devätnásťročná vo filme Dve noci s Kleopatrou vyzliekla, pri pohľade na jej nahú krásu si povzdychol nejeden muž, ale aj žena.

4. Marilyn Monroe

„Keď idem spať, mám na sebe len Channel No. 5.“ Legendárna veta z úst americkej herečky, bohyne filmového plátna a jedného z najznámejších sexsymbolov 50. rokov 20. storočia hovorí za všetko. Keď v roku 1952 vyšiel historicky prvý výtlačok časopisu Playboy, Marilyn bola jeho úplne prvá playmate. Nikdy nemala problémy s nahotou, bola pre ňu ako vzduch či jedlo. V roku 1995 bola zvolená za najsexi ženu všetkých čias. Tak, ako sa však po celý život prezentovala - nahotou, tak aj zomrela. Našli ju totiž v jej dome v Brentwoode v Kalifornii úplne nahú s telefónom v ruke.

