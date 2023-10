Kriminologička o prípadoch, kedy klamstvo zachraňuje život. V týchto situáciách sa neoplatí hovoriť pravdu

Ak vám robí problém hovoriť nie, jednoducho si to nacvičte, odporúča Dannah.

Klamstvá zväčša nie sú vítaným spoločníkom väčšiny konverzácií a v mnohých prípadoch sa im rýchlo príde na koreň. Existujú však situácie, v ktorých klamanie môže zachrániť život. Práve na ne vo svojich videách upozorňuje kriminologička Dannah Eve.

Nacvičiť si hovoriť nie

Jej rady sa týkajú najmä žien, ktoré sa ulicami mesta, chodbami barov či nocou zaliatymi chodníkmi uberajú úplne samé. Často sa zvyknú stať terčom neodbytných okoloidúcich, čo nemusí byť bezpečné. Číslom jeden je v tomto prípade ochrana vlastných citlivých informácií.

Ženy sa podľa nej často stavajú do role zdvorilých dám a aj keď im je nepríjemné na niektoré otázky odpovedať, nemôžu si pomôcť. Tým pádom majú sklon prezradiť detailné informáciu o sebe úplne cudziemu človeku.

Nikdy nie ste sama

„Je dôležité nacvičiť si hovoriť nie, pretože vás vždy môže niekto zaskočiť. Niekedy nereagujeme tak, ako by sme chceli, no cvičenie robí majstra,“ radí kriminologička s tým, že sa to neskôr stane pre človeka prirodzenejším.

