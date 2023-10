Uznávaná psychologička: Deti nehnevajú, deti sa správajú. Pozornosť rodičov si nevedia vypýtať slovami

„Deti nehnevajú, deti sa správajú,“ hovorí pre portál Maminka.cz psychologička Anna Lukešová a pokračuje, že dieťa si od rodičov nevie vypýtať pozornosť slovami ako „mami, venuj sa mi,“ ale len správaním, ktoré považujeme za pravý opak počúvania. Ak sa preto nájdete v niektorých nižšie uvedených situáciách, máme pre vás dôležité rady. Vaše dieťa pravdepodobne nepotrebuje prevýchovu, ale len viac tej správnej pozornosti.

1. Správa sa agresívne alebo hádže veci

Aj keď to na prvý pohľad vyzerá, že vás chce vaša ratolesť nahnevať, pravdepodobne to robí z dôvodu, že si týmto spôsobom vydobyje vašu pozornosť. Vie totiž, že sa ju budete snažiť zastaviť, odložíte mobil, prestanete pracovať či venovať sa druhému súrodencovi, chytíte ju za ruku a budete tu len a len pre ňu. Pokiaľ máte dve a viac detí, odborníčka radí vyhradiť si na každú ratolesť extra čas, aj keď by to malo byť len desať minút denne.

Foto: Freepik

2. Záchvaty hnevu na verejnosti

Aj scéna na verejnosti môže byť len akousi túžbou po pozornosti. Dieťa si uvedomuje, že je to zaručený spôsob ako sa začnete sústrediť len naň a odložíte všetky iné činnosti. Či už je to výber potravín v obchode alebo rozprávanie sa s kamarátkou, ktorú ste práve stretli na ulici.

Zrazu totiž celá vaša pozornosť prechádza len na dieťa, ktoré sa zmieta na zemi. Aby ste nechceným scénam zabránili, odborníčka radí dať ratolestiam aktívnu úlohu. Na nákupoch môžu vybrať nejakú vec pre otecka či psíka, čím získajú pocit dôležitosti.

3. Nechce jesť, je vyberavé alebo vymýšľa pri stole

Ako vysvetľuje psychologička, ďalším zo signálov, ktorým môže vaše dieťa žiadať o extra pozornosť je aj to, že odmieta ísť k stolu, jazdí pri jedle autíčkom, schválne hádže jedlom či búcha lyžicou. Aj keď to vyzerá, že vás chce nahnevať a jedenie čo najviac skomplikovať, v skutočnosti možno len túži po vašej pozornosti, ktorú nakoniec aj dostane.

Článok pokračuje na ďalšej strane: