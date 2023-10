Neviem, či mi niekedy bolo takto ľúto. Slová Ivana Letka o milovanej priateľke Eve Rysovej chytia za srdce

„Bola to moja veľmi dobrá kolegyňa a priateľka. Je mi to veľmi ľúto, takto ľúto ani neviem, či mi niekedy vôbec bolo. Je mi z toho veľmi smutno,“ uviedol pre denník Plus Jeden Deň Ivan Letko po tom, ako sa dozvedel smutnú správu, že jeho dlhoročná kolegyňa a priateľka Eva Rysová vo štvrtok podľahla zápalu pľúc.

Televízni manželia

Obaja boli nielen dlhoroční kolegovia, ale aj veľmi dobrí priatelia. Do sŕdc divákov sa zapísali najmä ako seriáloví manželia v Búrlivom víne. „Veľmi dobre sme si rozumeli. Začínali sme spolu v martinskom divadle, hral som tam desať rokov, Evička o rok menej. Potom odišla do trnavského divadla. Hrali sme spolu veľmi veľa partnerských úloh. Je mi z tejto správy naozaj strašne,“ dodal Ivan Letko.

Napriek tomu, že v čase natáčania Búrlivého vína už boli s Evou dlhoroční kolegovia z divadla, v seriáli sa ich priateľský vzťah ešte viac upevnil. Najstaršou účastníčkou nakrúcania bola práve ona, keď v roku 2013 oslávila 81 rokov a v seriáli hrala ironickú postavu Anny Roznerovej. Ak sa spýtate divákov Búrlivého vína, ktoré postavy majú najradšej, mnoho z nich určite povie babku Annu a dedka Zoliho.

Seriál, ktorý televízia Markíza vysielala v období rokov 2013 až 2017, bol u divákov veľmi populárny. „V divadle aj v televízii ma obsadzovali do krásnych veľkých postáv, no najväčšiu slávu mi priniesol Zoli v Búrlivom víne. A celý čas to bol hotový blázinec. Ľudia za mnou stále behali a chceli sa fotiť. To som nezažil nikdy predtým,“ zaspomínal si herec na obdobie Búrlivého vína.

Do poslednej chvíle v kontakte

Eva Rysová bola vždy aktívna herečka, no dobré časy sa pre ňu skončili v roku 2016, keď nešťastne spadla a prekonala krvácanie do mozgu. Museli ju tak umiestniť do zariadenia pre seniorov s odbornou starostlivosťou. A hoci spočiatku sa ich kamarátsky aj kolegiálny kontakt prerušil a Ivan mal problémy sa s ňou spojiť, do poslednej chvíle bol v kontakte s jej rodinou. „Stále som sa pýtal na jej stav. Vedel som, že to s ňou bolo už veľmi zle, už ani nekomunikovala s okolím,“ pokračoval.

Na svoju kolegyňu a priateľku má len tie najkrajšie spomienky. „Eva Rysová bola nesmierne usilovná kolegyňa, na ktorú sa dalo spoľahnúť v každej chvíli, či na javisku, alebo v súkromí. Bola to žena, ktorá nepokazila humor a prispievala humorom do debát. Spomínam si na ňu len v tom najlepšom zmysle slova. Bola to skvelá žena, milovala svoju profesiu. Mala veľa dobrých priateľov a medzi nich som patril aj ja,“ uzavrel smutne Ivan Letko.