Za mečiarizmu vykladal vagóny, v čase najväčšej slávy trpel. Michala Hudáka zachránili deti a Denisa

„Žena sa pýta muža: Počúvaj, nevieš, ako dlho žijú pijavice? A on jej hovorí: Čo? Sa zle cítiš?“ To je len jeden z mnohých vtipov Michala Hudáka, ktorý Slovákov baví na televíznych obrazovkách už vyše 20 rokov. Málokto by povedal, že energický muž s večným úsmevom na tvári mohol niekedy prežívať aj náročné časy. Ako mladý otec štvorčlennej rodiny musel popri práci v divadle vykladať vagóny a keď prišli časy najväčšej slávy, trpel on sám aj celá rodina. Práve ona mu nakoniec dokázala, čo je v živote najdôležitejšie.

Za talent môže pád z kočíka

To, že má trvalé bydlisko v Bratislave je podľa neho iba technická záležitosť. Svoje korene má hlboko zapustené nielen v rodnom Prešove, ale na celom východnom Slovensku. Michal Hudák sa narodil v Prešove do rodiny, kde bolo najprirodzenejšie hovoriť po rusínsky.

Foto: Reprofoto Hit roka

„Mama robila na ekonomickom úseku v divadle a otec na prevádzke. Neskôr študoval žurnalistiku a bol redaktorom Československého rozhlasu. Nebolo nič výnimočné, keď som prišiel zo školy, a u nás v obývačke sedel Jiří Šelinger, Dean Read alebo František Ringo Čech,“ prezradil v jednom z rozhovorov Michal Hudák, ktorý sa rozhodol, že nebude ekonómom ani novinárom, ale hercom. Ako priznal jeho brat Alexander, za Michalov talent môže práve on s ďalším bratom Sergejom.

„Ja som presvedčený, že my so Serdžom sme prispeli k jeho talentu, ktorý sa potom naplno prejavil. Raz sme ho mali na starosti, kočíkovali sme ho po vonku a s tým kočíkom sme ho prevrátili. Vypadol z kočíka na chodník, narazil na ten chodník a my si myslíme, že to vtedy v ňom niečo vzoplo a vtedy sa mu naštartoval ten jeho talent,“ smial sa Alexander Hudák v relácii 2 na 1.

Vykladal vagóny

Michal Hudák mal len deväť rokov, keď v Československom rozhlase vysielal po ukrajinsky a o niekoľko rokov neskôr sa mu podarilo urobiť prijímacie pohovor na herectvo v Kyjeve, kde študoval aj jeho starší brat Sergej.

Po štvorročnom štúdiu sa vrátil do Prešova, kde získal angažmán v rusínskom Divadle Alexandra Duchnoviča. Šťastie mal aj v dabingu, no počas mečiarizmu mu zakázali vstúpiť do košickej Slovenskej televízie, a tak prišiel o jeden z hlavných zdrojov príjmu. Nezostávalo mu nič iné, ako medzi prácou v divadle pracovať aj inde. „Žiť z hereckého platu pri mladej rodine sa skrátka nedalo,“ priznal pre SME herec, ktorý chodil vykladať vagóny. Za jednu tonu vyloženého materiálu dostal 50 korún.

