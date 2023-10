Vady na kráse. Slávni ľudia, ktorí sa za ne nehanbia, ale robia ich výnimočnými

Nikto nie je dokonalý a telesné zvláštnosti sa môžu stať našimi prednosťami, ktoré nás v očiach druhých robia výnimočnými. Nedostatky na fyzickom vzhľade či vizáži sa však netýkajú len bežných smrteľníkov, ale aj celebritných tvárí. Niektoré z nedostatkov ich dokonca preslávili.

5. Joaquin Phoenix

Oscarový herec, ktorý sa do sŕdc filmových fajnšmekrov zapísal najprv po boku Russella Crowa vo filme Gladiátor či neskôr ako samotný Joker, sa narodil s takzvaným rázštepom pery či podnebia, teda má jazvu medzi nosom a perami. No nerobí ho to ani zďaleka menej príťažlivejším, práveže naopak. Pridáva mu to na akejsi aure tajomnosti a ešte väčšej atraktivity.

Podľa neho jeho mama údajne jedného dňa počas tehotenstva pocítila ostrú bolesť a neskôr sa takto narodil. Tento príbeh je do značnej miery nepodložený, ale jedna vec je istá, ktorú herec o svojej jazve povedal v roku 2019 v rozhovore pre magazín Vanity Fair.

Opísal jazvu ako nechirurgickú jazvu, s ktorou sa narodil, a nie ako chirurgicky fixovaný rázštep. Phoenixov popis, ako aj samotná jazva na tvári, je v súlade s tým, čo lekári definujú ako mikroformný rázštep pery.

4. Winnie Harlow

Kanadská modelka s pôvodným menom Chantalle Brown-Young premenila svoj hendikep na prednosť. Kvôli vitiligu (strate pigmentu), čo je neinfekčná kožná choroba, ju ako dieťa v škole šikanovali. Takže cesta za úspechom a neskoršou slávou nebola ani zďaleka jednoduchá. Ako tínedžerka totiž uvažovala aj nad samovraždou, keďže ju iní neustále riešili a nevedeli prijať.

„Nemyslím si, že stav mojej kože ovplyvnil moje sebavedomie natoľko, ako ľudia okolo mňa,“ uviedla kedysi pre Health Insight.​ Dnes je vzorom nielen pre ženy a podporuje všetkých, ktorí majú nejakú kožnú chorobu, aby sa naučili mať sa radi takých, akí sú.

3. Megan Fox

Ani americká modelka a herečka Megan Fox, ktorá sa preslávila najmä akčnou snímkou Transformers, nie je bez chyby. Žena, o ktorej snívajú milióny chlapov na celom svete a ktorá sa pýši takmer dokonalým vzhľadom, má totiž jednu anomáliu. Trpí abnormálne krátkymi a zavalitými prstami, takzvanou brachydaktyliou, čo je dedičná malformácia postihujúca dĺžku prstov.

