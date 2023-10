Dlho po vojne sa jej snívalo, že beží do úkrytu. Zomrela herecká legenda Eva Rysová

„Nebudem veľa hovoriť o svojom detstve,“ povedala otvorene v relácii Portrét legendárna herečka Eva Rysová, ktorá to v mladosti nemala jednoduché. Prežila druhú svetovú vojnu, prišla o otca a mame samoživiteľke nechcela na plecia vešať ďalšie starosti. Svoje šťastie našla v herectve a pri lekárovi Alojzovi, ktorý sa do nej zamiloval na prvý pohľad a spolu strávili 52 rokov. Ako informuje portál Pluska, obľúbená herečka vo štvrtok ráno zomrela vo veku 91 rokov.

Bez otca

Presne pred 91 rokmi sa narodila v dedinke Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota. Eva Rysová bola v puberte, keď prišla o otca a aby jej mama uživila obe dcéry, pracovala prakticky od rána do večera. „Mama mala toľko starostí, že som pochopila, že jej nesmiem pridávať,“ hovorila pre TA3 herečka, ktorá s mamou a sestrou prežila druhú svetovú vojnu. O tom, že s dieťaťom v náručí uteká pred nebezpečenstvom do úkrytu či do lesa, sa jej snívalo ešte aj v dospelosti.

Aj napriek tomu, že to v detstve s mamou nemali ľahké, neprestala snívať vo veľkom. Eva Rysová najskôr túžila byť architektkou, no nakoniec ju úplnou náhodou zlákali dosky školského divadla. Za všetko mohla Božena Slančíková Timrava.

Eva chodila na gymnázium v Lučenci, ktoré mali pomenovať práve podľa tejto známej slovenskej prozaičky. „Naša triedna učiteľka dostala za úlohu pripraviť pri tejto príležitosti kultúrny program. Naštudovali sme Timravinu hru, ktorú mala doma v šuplíku,“ spomínala pre SME. Jediné vystúpenie otvorilo Eve dvere do ochotníckeho súboru, kde sa podľa jej slov nakazila herectvom.

Mamička pochybovala

Na prijímacie skúšky na Vysokú školu múzických umení spomínala celé roky. Andrej Bagar jej prikázal, aby si vyzula lodičky a prešla sa po miestnosti, akoby išla po strnisku. Potom jej povedal, aby zahrala chôdzu po žeravých uhlíkoch. „No tak, horúce to bolo, ale nie žeravé,“ citovala jeho slová herečka. Tá mu odpovedala, že keby boli uhlíky žeravé, nohu by si priškvarila.

Zasmial sa a o pár hodín zistila, že je medzi prijatými. Jej mama sa ale z tohto úspechu vôbec netešila.

Žiadna láska na prvý pohľad

