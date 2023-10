Nadýchaná bublanina, ktorá nie je presladená. Rodinný recept od Soni Norisovej zvládnete za pár minút

Rôzne charaktery stvárňuje nielen na javisku, ale aj pred kamerou. Soňu Norisovú môžeme poznať z množstva filmov či seriálov, ale aj zo speváckeho zoskupenia Fragile. Okrem toho, že miluje herectvo, venuje sa aj vareniu a pečeniu, ktorému sa priučila u svojej mamy a babky. „So Zuzkou sme skôr pomáhali a keď nám niečo chutilo, vypýtali sme si recept a skúšali podľa neho pripraviť jedlo aj samy,“ povedala v rozhovore pre SME herečka, ktorá sa podedila o svoj rodinný recept na bublaninu.

Obed musel končiť dezertom

Herečka si prešla aj obdobím, ktoré veľmi ovplyvnilo jej stravovacie návyky. Keď jej profesor na konzervatóriu povedal, že by mala schudnúť niekoľko kíl, spadla do kolotoča neustáleho cvičenia a zvracania, z ktorého sa jej napokon podarilo vyviaznuť. Uprednostnila svoje zdravie a chorobu sa jej podarilo prekonať.

Keby sa vrátila do svojho detstva, obed u nich doma by jednoznačne zahŕňal aj dezert. „Samozrejme, na záver by prišla jej úžasná torta na studeno s piškótami a ovocím alebo bublanina. Nebýva veľmi sladká, lebo mama do nej dáva skôr kyslejšie ovocie, a absolútne najlepšia je s rebarborou, ktorú si pestujeme v záhrade,“ spomínala. Takúto bublaninu si Soňa doteraz pripravuje a má na ňu špecifický recept.

Bublanina Sone Norisovej:

