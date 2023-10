Čo si počnem bez bruška, strachovala sa pred pôrodom. Lucia z Farmy dala svojmu bábätku netradičné meno

Bývalá účastníčka reality šou Farma a influencerka Lucia Almaksus je čerstvou mamou. Spolu s manželom Adnanom sa 10. októbra stali rodičmi malej Aminy a hneď sa do nej zaľúbili. „Táto puzzla nám tak chýbala. Čakali sme na teba celý náš život, bábätko naše, si to najlepšie, čo sa nám kedy podarilo. Milujeme ťa,“ vyznala Lucia svojej dcére.

Aj keď posledné dni pred pôrodom neboli jednoduché, snažila sa relaxovať a hlavne nepanikáriť. „Priznám sa, že som nečítala žiadne pôrodné príbehy, ani veci, čo ma čaká po. U každej ženy je to individuálne, každá to prežíva inak a ja by som nerada do seba vštepovala cudzie pocity,“ vysvetlila vtedy pre Najmama.sk.

Keďže pôrod prišiel neskôr, ako bolo pôvodne v pláne, Lucia sa snažila dni tráviť tak, akoby sa nič nedialo. Každodenné čakanie totiž z dní robilo večnosť a preto sa rozhodla, že bude naďalej normálne fungovať. Tehotenstvo si síce neužívala, no ako sa obávala, bude pre ňu čudné zrazu nemať bruško.

Dávno predtým, ako spolu s Adnanom prvý raz pozreli malej Amine do očí, jej pripravovali domov plný lásky. „Strašne sa teším na túto novú etapu života a nemôžem sa dočkať kedy sa už naživo uvidíme, nie len cez video ultrazvuku. Som plná otázok, na ktoré neviem odpoveď,“ napísala nedočkavá mama v posledných týždňoch pred pôrodom. Dnes už sú traja a podľa slov bývalej farmárky majú viac, ako všetko.