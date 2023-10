Povedali by ste to, keby zabili vaše dieťa? Radka z Teplárne má rok po vražde pre politikov jasný odkaz

Zobral otcovu zbraň a odišiel pred bratislavský podnik Tepláreň na Zámockej ulici, ktorý bol roky bezpečným miestom pre queer komunitu. Presne pred rokom 19-ročný študent Juraj zavraždil dvoch mladých ľudí – Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha.

Motívom teroristického útoku bola nenávisť, k svojmu činu sa prihlásil na Twitteri, kde zverejnil aj 65-stranový manifest, ktorého obsahom boli konšpiračné teórie o nadradenosti bielej rasy, či ovládnutí sveta Židmi. Pri streľbe na Zámockej zranil aj čašníčku podniku Radku, ktorá prežila s ťažkým poranením nohy. Po roku od tragédie hovorí, že nestratila vieru v Boha a pre politikov má jasný odkaz.

Odplazila sa s prestrelenou nohou

„Všimli sme si, keď prišiel, ale nikto z nás nepredpokladal, že je to niekto, kto nás prišiel zavraždiť,“ spomínala pre tvnoviny.sk Radka Trokšiarová, ktorá prežila vďaka tomu, že sa s prestrelenou nohou na dvoch miestach dokázala preplaziť dovnútra Teplárne. Dvere ale ostali pootvorené a ak by útočník nazrel dnu, neprežila by ani ona.

„Veľa ľudí sa pýta, ako sa mám teraz. Fyzicky sa mám lepšie, psychika je však určite na dlhšiu cestu. Mám nejakú pomoc,“ povedala v Teleráne po roku od útoku. Radka sa musela znovu naučiť chodiť, v zranenej nohe bude mať totiž do konca života titánovú tyč. Aj keď sa snaží na osudný večer nemyslieť, každá bolesť nohy jej pripomenie, že sa stalo niečo zlé.

Odkaz politikom

„Keď je človeku ťažko, tak pomáha si to priznať a vypýtať si pomoc. To je najdôležitejšia vec, ktorú treba spraviť,“ priznala v rozhovore pre Denník N Radka, ktorá sa aj napriek ťaživým spomienkam a traume rozhodla po útoku nebyť ticho a hovoriť o nespravodlivosti, ktorej čelia LGBTI+ ľudia. Slová politikov, ktoré počula najmä počas predvolebnej kampane, ju zranili a boleli a má pre nich jasný odkaz.

Článok pokračuje na ďalšej strane: