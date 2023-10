Existuje trik, ako to zvládnuť finančne. Ema, Heňa i Erik prezradili, ako sa líši štúdium v zahraničí a u nás

"Aké by to asi bolo študovať v zahraničí?" Táto myšlienka prebehne hlavou mnohým študentom, ktorí sa chystajú na vysokú školu alebo na nej už študujú. Väčšina z nich ale napokon zostane doma.



Tí, ktorí si však štúdium za našimi hranicami vyskúšali na vlastnej koži, nehovoria len o zlepšení jazykových schopností, ale tiež o zásadnom osobnostnom rozvoji. „Denne nám tu pripomínajú, že aj oni chcú, aby sme uspeli,“ hovorí Henrieta, ktorá svoje štúdium na univerzite v Anglicku považuje za splnený sen a odporúča to zažiť každému. Kvalitné vzdelanie pritom ani nemusí výrazne zaťažiť rodinný rozpočet.

Henrieta študuje prvý ročník Sustainable tourism management na Falmouth University. Foto: Cambridge Study

Erik sa naučil sebestačnosti

Štúdium v zahraničí predstavuje pre mladých ľudí akési vykročenie z komfortnej zóny, no napriek tomu väčšina z nich hovorí, že by svoje rozhodnutie nemenila. Dôvodom je kvalitnejšie vzdelanie, ale aj lepšie uplatnenie na trhu práce. „Všetky znalosti, ktoré sa naučíme, aplikujeme priamo do praxe a projekty, na ktorých pracujeme, sú s reálnymi firmami. Čiže nie je to len o tom, že otvorím knihu, naučím sa viac ako sto strán na skúšku, spravím skúšku a vypustím to z hlavy,“ pochvaľuje si Erik Beňo, ktorý študuje medzinárodný obchod na Avans University of Applied Sciences v Holandsku.

Aj keď sa poplatky za štúdium v tejto krajine môžu vyšplhať až na 2300 eur ročne a pôsobiť odstrašujúco, pomôcť môžu výhodné študentské pôžičky. Pracujúci študenti majú tiež nárok na nenávratné vládne granty až do výšky 977 eur. „Život v zahraničí naučí človeka sebestačnosti,“ dodáva Erik s tým, že ide o akúsi investíciu do nádejnej budúcnosti.

V mnohých krajinách je však pre Slovákov, ako občanov Európskej únie, štúdium v zahraničí bezplatné. Ide napríklad o Dánsko, kde študentom dokonca pomáhajú vykryť aj vyššie životné náklady. Vláda totiž pracujúcim študentom ponúka nenávratné štipendiá.

Ema sa zlepšila v angličtine

Štúdium v zahraničí si pred troma rokmi vysnívala aj Ema Ruňaninová, ktorú biochémia zaviala až na univerzitu v britskom Southamptone.

„Štúdium na vysokej škole v Británii odporúčam každému, kto si chce vyskúšať život v zahraničí a zároveň získať kvalitné vzdelanie. Veľkým pozitívom štúdia v zahraničí je pre mňa aj zdokonalenie sa v angličtine a skúsenosť s odlišným vzdelávacím systémom ako máme na Slovensku. Aj napriek tomu, že štúdium je občas náročnejšie, univerzita robí všetko preto, aby sme sa tu cítili komfortne,“ hovorí tretiačka a vyzdvihuje aj prácu v špičkovo vybavených laboratóriách či možnosť nadobudnúť teoretické poznatky od odborníkov na danú problematiku.

Študentka Ema R., tretiačka na Southamphon vo Veľkej Británií, program Biological Sciences. Foto: Cambridge Study

„Moja univerzita okrem vzdelania ponúka aj množstvo mimoškolských aktivít, ktoré sú skvelou príležitosťou ako sa odreagovať a dobiť baterky,“ pochvaľuje si ďalej Ema s tým, že vďaka štúdiu na vysokej škole v Británii tiež spoznala množstvo nových ľudí z celého sveta a naučila sa byť samostatná a zodpovedná sama za seba. „Štúdium v zahraničí tak môžem vrelo odporučiť každému, kto sa nebojí vyskúšať si iný spôsob vzdelávania, chce spoznať nových ľudí a kultúru a získať tak cenné skúsenosti do budúcnosti,“ dopĺňa.

Heňa cíti podporu a motiváciu

Voľbu štúdia v zahraničí neľutuje ani Henrieta, ktorá na britskú univerzitu Falmouth odcestovala len pred niekoľkými mesiacmi. „Je samozrejmé, že prvé dni boli náročné, ale zvykla som si veľmi rýchlo. Veľmi sa mi páči pohodová atmosféra na hodinách a priateľský prístup učiteľov,“ pochvaľuje si Heňa, ktorej učaroval netradičný odbor Udržateľný manažment cestovného ruchu.

Henrieta študuje prvý ročník Sustainable tourism management na Falmouth University. Foto: Cambridge Study

„Systém vyučovania je zameraný najmä na prácu v skupinách a komunikáciu. Učitelia sa z nás snažia vyškoliť ľudí, ktorí rozmýšľajú kreatívne, inovatívne a udržateľne. Naozaj je cítiť podporu a motiváciu, ktorú ako žiaci dostávame nielen od učiteľov, ale aj od iných zamestnancov univerzity. Tento čas na zahraničnej univerzite je pre mňa určite skvelou životnou skúsenosťou a veľmi si prajem, aby sme podobný systém a úroveň vzdelávania mali snáď čoskoro aj na Slovensku,“ uzatvára.

Článok vznikol v spolupráci s Cambridge Study.