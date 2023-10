Mám pocit, že Meky je stále so mnou, hovorí jeho manželka Katka. Pravá láska vraj nikdy neumiera

Najprv ho tajila pred rodičmi, no potom si pred oltárom povedali „áno“ a viac ako tridsať rokov boli manželmi. Kateřina Žbirková, vdova po Miroslavovi Žbirkovi, nikdy nezabudne na lásku svojho života. O ich spoločnom živote napísala knihu, usporiadala spomienkové koncerty na jeho počesť a stále predstavuje fanúšikom ďalšie novinky, ktoré chystá.

Chcela s ním spraviť rozhovor

Je naďalej aktívna na sociálnych sieťach a nedávno si zaspomínala na ich spoločnú svadbu. „Pravá láska nikdy neumiera,“ okomentovala fotografiu, na ktorej sú obaja mladí novomanželia. Katka priznala, že sa s Mekym spoznala vďaka tomu, že s ním chcela spraviť rozhovor do študentského časopisu. Ten však nikdy nevyšiel, pretože si so spevákom veľmi sadli a nedokázali sa držať tém, ktoré si Katka pripravila.

Táto náhoda viedla k celoživotnému rozhovoru, ktorý spolu viedli. Svojho partnera však Katka spočiatku tajila: „Tajila som to aj pred rodičmi. Možno aj rok, pretože všeobecná predstava o šoubiznise je, že je skazený. Dlho to vedela len moja priateľka Markéta,“ povedala Katka pre magazín Ona Dnes. Napokon síce prezradila svojim rodičom, kto jej jej milý, no pred verejnosťou sa začala schovávať ona.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MiroZbirka/posts/pfbid02KB19WjixRDeqp8ZyG8DsPLueKCGfjWX4TzQ4DZJfPMi56rQhM6gk2GNvtbchzHXEl

Je stále s ňou

„Ja som sa dlho po Mekyho boku vôbec verejne neobjavovala, nie preto, že by som sa skrývala, ale ja som sa nerada fotila a predvádzala, takže na titulkách magazínov ma nenájdete hádam až do roku 2009,“ hovorí v rozhovore pre Pravdu. Všetci teda vedeli, že má Meky Katku, ale nikto nevedel, kto jeho manželka naozaj je. Na začiatku vzťahu pre ňu totiž zložil pieseň, ktorou jej vyjadril bezbrehú lásku.

„Vznikala na začiatku nášho vzťahu a presne si pamätám ten okamih, keď som ju prvýkrát počula v telefóne, v tom starom ešte s vytáčacím ciferníkom a so slúchadlovým zvukom…,“ spomína si Katka. Pieseň sa stala hitom a doteraz ju niekedy môžeme započuť v éteri. Katke pieseň pripomína krásnych 33 rokov, ktoré spolu s Mekym strávili a stále cíti, že je po jej boku: „Mám pocit, že Meky je stále so mnou,“ priznala.