Operoval 11 hodín, aby ich zachránil. Profesor Siman u nás ako prvý úspešne oddelil siamské dvojičky

Do povedomia odbornej a širokej verejnosti sa zapísal ako chirurg, ktorému sa po prvý raz na Slovensku podarilo úspešne oddeliť v roku 2000 siamské dvojčatá. V roku 2003 zasa po prvý raz úspešne transplantoval pečeň sedemročnému dievčatku. To však neboli jediné úspechy, ktorými sa Jaroslav Siman zapísal do histórie. Vo štvrtok (12. októbra) uplynie 90 rokov od narodenia významného slovenského chirurga a profesora.

Jaroslav Siman v roku 2007. Foto: TASR/Miroslav Košírer

Najväčší úspech

„Pán profesor Siman bol významný odborník, ktorý spájal ľudí. Celý život sa zaoberal vrodenými chybami u detí a možnosťami ich chirurgického riešenia. Vždy bol pri situáciách, ktoré boli inovatívne a posúvali veci vpred. Do detskej nemocnice nastúpil pri zrode Kardiocentra a v spolupráci s americkými kolegami vychoval svojich nástupcov, ktorí sú svetovými odborníkmi. Bol v tíme pri prvej transplantácii srdca u dieťaťa. Neskôr prešiel z kardiochirurgie na Kliniku detskej chirurgie, kde sa preslávil prvou transplantáciou pečene u dieťaťa na Slovensku. Poskladal tím ľudí, ktorí sa učili v Nemecku a všetko, čo sme sa naučili, sme priniesli k nám domov," uviedol František Horn, docent a lekár Kliniky detskej chirurgie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Národného ústavu detských chorôb.

Na snímke Prof. MUDr. Jaroslav Siman malou Andrejkou. Foto: TASR/Vladimír Benko

Za najvýznamnejší chirurgický počin Simana považuje Horn prvé úspešné oddelenie siamských dvojčiat. „Pochopil výzvu, ktorú dostal a spolu s rodinou dvojičiek sa vydali na neľahkú cestu u nás doma. Dievčatká úspešne oddelil. Najvýznamnejšia črta pána profesora bola odhodlanosť, s akou nás dokázal zapáliť pre vec. Vedel, kde je chirurgická pokora a ľudskosť. Vždy vedel, kadiaľ ísť a s kým. A naučil nás tiež, že sa stále máme zlepšovať a posúvať vpred,“ povedal Horn.

Neváhali ani chvíľu

Siman sa v roku 1998 podieľal ako vedúci jedného z dvoch operujúcich tímov na prvej transplantácii srdca na Slovensku. V roku 2000 úspešne oddelil siamské dvojčatá Lucku a Andrejku Tóthové. Operácia, ktorá trvala 11 hodín a zúčastnilo sa jej 17 zdravotníkov, bola dovtedy prvou úspešnou operáciou tohto druhu na Slovensku aj v Československu.

