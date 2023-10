Zomrieme, pomyslel si mladík počas besnenia Hamasu na festivale. Zázračne ho zachránil neznámy muž

Strach v očiach, zrýchlený dych a pocit, že ho môžu kedykoľvek nájsť. To všetko vidieť na videu Izraelčana Guya Danona, ktorý sa osem hodín skrýval v kríkoch, keď radikálna skupina Hamas vtrhla na festival, kde zavraždila viac ako 260 ľudí. V ten deň Guy Danon oslavoval 27. narodeniny a vďaka jeho statočnému činu nakoniec prežili aj jeho dvaja priatelia.

Mala to byť oslava priateľstva

„Nastal čas, kedy sa celá rodina opäť zíde,“ lákali organizátori pred začiatkom festivalu, ktorý mal byť podľa nich oslavou priateľstva, lásky a nekonečnej slobody. Festival sa konal neďaleko kibucu Re´im, a síce pri hranici Izraela s pásmom Gazy, no nikto z nich netušil, že sa zábava zmení na horor.

Militanti z Hamasu vtrhli na festival v sobotu ráno. „Vypli elektrinu a z ničoho nič sa v areáli objavili ozbrojenci a začali strieľať všetkými smermi. Päťdesiat teroristov oblečených vo vojenských uniformách prišlo v dodávkach,“ povedala pre BBC účastníčka menom Ortel.

Ľudia začali utekať, no na mieste už čakali džípy plné ozbrojencov, ktorí následne začali strieľať. Svedkovia útoku to opísali ako masaker. Na internete sa medzičasom objavili videozáznamy zachytávajúce účastníkov festivalu pri tom, ako zjavne utekajú pred streľbou. Festival sa konal na otvorenom priestranstve, takže sa podľa slov preživších nebolo veľmi kam ukryť. Mnohí návštevníci v panike naskakovali do svojich áut a pokúšali sa utiecť.

Zachránil ich neznámy muž

Článok pokračuje na ďalšej strane: