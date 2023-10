FOTO: Adela a Sajfa ako manželia? Umelá inteligencia ukázala, čo by bolo, keby sa veci odohrali inak

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako by vyzerala vaša budúcnosť, ak by ste sa v istom momente rozhodli inak? Rovnakú otázku si určite položili aj známe tváre nášho šoubiznisu. Umelá inteligencia im teraz ukázala, ako by vyzeralo, ak by sa v minulosti "popárovali" inak. Výsledok je fantastický a dokonca môžeme vidieť aj deti týchto alternatívnych dvojíc. Ako by vyzeral synček Adely a Sajfu alebo dcérka Dary Rolins a Jara Slávika? Pozrite si. Obrázky s pomocou umelej inteligencie vytvoril instagramový profil madeinslovakai.

8. Peter Varinský a jedna z dvojičiek Nízlových

7. Michal Kovačič a Gabriela Kajtárová

6. Martin Nikodým a Diana Mórová

5. Viliam Rozboril a Jana Hospodárová

4. Dara Rolins a Jaroslav Slávik

