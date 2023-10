Svoju partiu hrám najlepšie, ako viem. Marcel Nemec bojuje so zákernou rakovinou a má dôležitý odkaz

Podstúpil 14-mesačnú liečbu rakoviny a keď už mu svitalo na lepšie časy, choroba sa ozvala znova. Marcel Nemec sa však nevzdáva a svoju náročnú situáciu zvláda už tradične s humorom. „Gašpar, Melichar a Baltazár, alebo Pankrác, Servác a Bonifác? Rozmýšľam, ako nazvať mojich nových troch nechcených kamošov?“ napísal nedávno k usmiatej fotografii, pod ktorou fanúšikom vysvetlil, že jeho telo bojuje s ďalšími troma nádormi.

Bolesť v divadle mizne

Dobrou správou je, že naďalej vládze hrať a ako sám spomína, dokonca mu to robí dobre. Aj keď ho takmer na každom kroku sprevádza bolesť, na divadelných doskách ho akoby zázrakom míňa a mizne. „Mne počas celej skúšky bolo výborne, žiadna bolesť! To mi dáva takú obrovskú silu a nádej! Smiem robiť to, čo milujem, smiem hrať,“ teší sa.

S nadhľadom upozornil aj producentov, producentky a slovenské televízie, že majú jednu z ostatných možností zachytiť jeho talent pre ďalšie generácie. Svoj stav síce vníma realisticky, no zákernej chorobe určite nič nedaruje.

Je iba na nás, čo spravíme so životom

Každý z nás má podľa neho svoj život vo svojich vlastných rukách a je iba na nás, čo s ním spravíme a ako naložíme s rozdanými kartami. „Ja svoju partiu hrám najlepšie ako viem a robím všetko preto, aby to bolo čo najintenzívnejšie a najdlhšie,“ priznal.

Podporu mu vyjadrilo aj mnoho kamarátov a kamarátok z radov osobností. „Marcelko, posielam Ti veľa síl,“ napísala mu Zuzana Smatanová, ku ktorej sa pridala aj Eva Pavlíková: „Môj drahý, veľmi držím palce.“ Obľúbený herec ostáva aj v myšlienkach Karin Haydu: „Marcelko, držím ti palce vo všetkom.“