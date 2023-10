Keď sa mu poďakujem, Viktor sa čuduje. Adela Vinczeová vysvetlila, prečo je dobré mať mladšieho muža

Pred šiestimi rokmi prišli do Telerána, aby divákom prezradili, ako strávia spoločný valentínsky deň. Vtedy 25-ročný Viktor Vincze však nemal v pláne len romantickú večeru, ale aj veľkolepé gesto, ktoré obom zmenilo život. V priamom prenose si kľakol na koleno a požiadal svoju partnerku Adelu Banášovú o ruku. Odvtedy sú manželia Vinczeovci spolu a klape im to po všetkých stránkach. Adela Vinczeová najnovšie v relácii Hit roka prezradila, prečo je super mať mladšieho manžela.

Vek nehrá žiadnu rolu

Hoci je známa moderátorka od svojho partnera o desať rokov staršia, vek v ich prípade nehrá žiadnu rolu, práve naopak. Obaja to totiž dokazujú už šesť rokov, odkedy sú manželia. „Presne pred piatimi rokmi som mal svoju prvú svadbu. Obsahovala všetko, čo poriadna šoubiz svadba má obsahovať - únik pred paparazzmi na diaľnici, pašovanie schovanej nevesty na zadnom sedadle auta suseda Maťa, tajný sobáš v kruhu najbližších v svätojurskom evanjelickom kostole, či presun do Tomášova pod rúškom súmraku, aby sme o deň na to mali aj druhú svadbu a odpálili najlepšiu párty našich životov,“ spomínal vlani na osudný deň moderátor.

Známy manželský pár mal svadbu 9. júna 2017 vo Svätom Jure a na svoj veľký deň pravdepodobne nikdy nezabudnú. „Som mužom ženy, ktorá nečaká, že ju budem robiť šťastnou a ani ja to nečakám od nej. Za to si je zodpovedný každý sám, aj preto nám je spolu dobre. Neplytváme zažitými frázami, že rodina je základ, ani že manželstvo je zmyslom života. Lebo základom a zmyslom nášho života je život sám. A zatiaľ je perfektný taký, aký je. A sme zaň, aj za dnešný deň veľmi vďační,“ vyznal sa Viktor.

Mať mladšieho muža je skvelé

Obaja manželia fungujú v spoločnej domácnosti a Adela na svojho muža nešetrí slovami chvály. Domáce práce vraj majú s Viktorom spravodlivo podelené a moderátorkinej výrazne mladšej polovičke to údajne pri upratovaní ide viac než dobre. „Ale v tomto sme sa s mojím mužom stretli, obaja máme radi poriadok, on je tiež v tomto súčinný,“ prezradila moderátorka.

Občas svojmu manželovi zvykne za vykonanú prácu aj poďakovať a on sa vraj tomu len čuduje. „Povie mi, čo mi ďakuješ, veď to je naša spoločná bielizeň. Lebo my ženy sme si zvykli ďakovať za to, že niekto niečo v domácnosti urobí. Preto je dobré mať mladšieho muža, to je už iná generácia,“ dodala Adela s úsmevom.