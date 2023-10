Hrdina z Prešova zadarmo opravuje všetko, čo mesto ignoruje. Pán Emil sa rozhodol protestovať prácou

Vybrali by ste sa do mesta opraviť chodníky a pokosiť mestské trávniky, aj keby ste vedeli, že vám za to nikto nezaplatí a ani nepoďakuje? Pán Emil Molitoris z Prešova opravuje v meste rozbité chodníky aj schody, strihá kríky, o ktoré sa nikto nestará a kosí trávu, ktorá na niektorých miestach siaha aj po kolená. Ako prezradil pre Dobré noviny, nechcel byť tým, ktorý len kritizuje v skupinách na sociálnych sieťach. Veci zobral doslova do vlastných rúk a vo voľnom času, bez nároku na peniaze, pomáha svojmu mestu.

Foto: Emil Molitoris

Odpoveď mesta mu nestačila

Emil Molitoris má s manželkou cestovnú agentúru a okrem toho takmer 20 rokov jazdil mikrobusom na trase Prešov – Košice. Počas pandémie šoférovať nemohol, preto mu zostalo veľa času, ktorý sa rozhodol stráviť prechádzkami pri Toryse a po centre mesta. „Nedostatky, ktoré som v meste videl, som ešte vtedy neriešil. Mal som svoje starosti, čo ďalej s podnikaním v doprave,“ prezradil pre Dobré noviny pán Emil, ktorý denne po meste nachodil aj 10 kilometrov.

Po čase sa začal na Prešov pozerať očami návštevníka a uvedomil si, čo všetko je v zúfalom stave. Ako prvá mu do očí udrela zastávka MHD pred stanicou. Nástupisko síce bolo relatívne bez smetí, ale pútače okolo boli špinavé a na zemi bola vrstva ktovie čoho. Mestu poslal email so sťažnosťou a hoci mu do 30 dní odpísali, s odpoveďou nebol spokojný. Vraj čistenie vonkajších priestorov zabezpečuje dodávateľská spoločnosť, ktorá tam upratuje raz týždenne. Odpoveď bola podľa pána Emila tendenčná a alibistická.

Foto: Emil Molitoris

Protest prácou

„Odpoveď má neuspokojila, tak som poslal sťažnosť priamo do kancelárie primátora. Na odpoveď čakám dodnes. Oslovil som spolužiaka Janka Halušku s otázkou, čo ďalej? Jeho odpoveď má šokovala. Za dobu, čo žije v Prešove, podal už 600 podnetov,“ priznal pán Emil, ktorý sa rozhodol, že namiesto posielania podnetov vezme situáciu do vlastných rúk. „Ja nerád používam slová, nie, nedá sa, nemôžem, neriešiteľné,“ povedal. Emil Molitoris sa rozhodol protestovať prácou.

