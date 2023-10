Toto sú podľa odborníkov tie najviac nezdravé jedlá, na ktoré by ste nemali ani pomyslieť

Na ktoré jedlá by ste si mali dať pozor?

Pri týchto potravinách sa preukázala priama súvislosť so vznikom mnohých ochorení vrátane obezity. Ak teda byť človek fit, pri ich konzumácii týchto jedál by mal byť naozaj pozorný. Pokiaľ ich budete jesť príliš veľa, vaše telo sa vám v budúcnosti určite nepoďakuje.

Slanina

Nikto z nás asi nepochybuje o tom, že slanina pre naše zdravie nie je prospešná. Aj jej najväčší milovníci by však mali vedieť, že Svetová zdravotnícka organizácia ju dokonca zaradila do rovnakej kategórie ako tabak. Slanina totiž celkom priamo ovplyvňuje proces, ktorým sa zdravé bunky premieňajú na rakovinové. „Urobili sme dobre, keď sme ľudí požiadali, aby sa vzdali tabaku. Ale, ako je možné, že sme im nepovedali, aby nejedli aj slaninu?“ pýta sa doktorka Reyzan Shaliová pre Fox News.

Vyprážané jedlo

Dietologička Angela Lagová nehovorí, že by sme sa mali navždy vzdať čohokoľvek vyprážaného, ale takáto kuchyňa by rozhodne nemala byť základom nášho jedálnička. „Pre vyprážané jedlá vo všeobecnosti platí, že majú vyšší obsah tuku, solí a kalórií, teda toho najhoršieho pre naše srdce a vznik obezity,“ hovorí. Ideálnym kompromisom by mohla byť teplovzdušná fritéza.

Foto: Pexels.com

Zemiakové lupienky

Problémom obľúbených čipsov je fakt, že sú nezdravé hneď z niekoľkých dôvodov. Majú nízky obsah výživových hodnôt a na druhej strane vysoký obsah lacných tukov a sodíka. Odborníci preto odporúčajú radšej siahnuť po orieškoch.

