Deti v neupratanej izbe môžu byť bezradné, netušia, kde začať. Existuje jednoduchý spôsob, ako im pomôcť

Je slobodná mamička a prežila vážne ochorenie. Sara Olsher odštartovala svoju vlastnú kariéru a založila spoločnosť Mighty + Bright najmä preto, aby pomohla svojej vlastnej dcére. Napadlo jej, že vytvorí magnetický kalendár a ten mal pomôcť deťom, ktoré si prešli rozvodom rodičov. Magnetky na kalendári znázorňovali dni, v ktoré uvidí svojich rodičov. Tento vynález Sarinej dcére veľmi pomohol a jej mama musela prísť na to, prečo to tak bolo.

Chcela to deťom uľahčiť

Keď Sare neskôr diagnostikovali rakovinu, začala sa zameriavať aj na vzťah chorých rodičov s ich deťmi. Napísala detskú knihu o rakovine, ktorá sa používa v mnohých nemocniciach na svete, píše na svojej stránke. Okrem kalendára prišla aj s tabuľkou, ktorá rozdeľuje domáce práce na menšie úlohy, hlavne v prípade upratovania detskej izby. Sara ho rozdelila do desiatich bodov, ktoré môžu celý proces jednoznačne uľahčiť.

„Niekedy zabúdame na to, že by sme mali deti učiť, ako robiť niektoré veci, pretože niečo neprichádza prirodzene,“ píše v popise videa o upratovaní Sara. Medzi takéto činnosti radí aj upratovanie izby a obhajuje postoj, že aj to by sme deti mal, krok po kroku, naučiť: „Keď viete, ako si izbu upratovať, môžete tieto úlohy považovať za samozrejmé. Deti môžu v neusporiadanej izbe zostať úplne ohromené. Netušia, kde by mali začať.“

„Učíme deti, ako si rozložiť veľké úlohy na menšie, a to napríklad v prípade upratovania izby. Domáce práce sú teda jednoduchšie zvládnuteľné, a zároveň môžu byť aj zábavou,“ hovorí o zozname mamička. „Veď si to priznajme - kto z nás nemá rád, keď si môžete odškrtnúť jednu položku zo zoznamu?“ dodáva a porovnáva zoznam úloh, ktorý majú mnohí z nás v kalendároch či telefónoch so zoznamom, ktorý môžeme vytvoriť deťom pri upratovaní.

Úloh je len desať

