Na tieto miesta alobal nepatrí, hovorí odborníčka. Pri poslednom môžete dokonca pekne ušetriť

Svoje triky zdieľa s tisíckami ľudí po celom svete. Odborníčka na organizáciu domácnosti a životný štýl Caroline Solomonová premieňa mnohé príbytky na krásne a voňavé. Zaoberá sa aj tým, čomu by sme sa v domácnosti mali vyhnúť. Tentoraz vymenovala päť miest, na ktoré nepatrí alobal, ktorý je pomocníkom v mnohých domácnostiach.

5. Pečenie sušienok

Caroline odporúča vyhýbať sa alobalu pri pečení sušienok: „Nepoužívajte alobal na pečenie sušienok, radšej vyskúšajte papier na pečenie. Sušienky budú opečené rovnomerne.“ Ak by sme totiž použili alobal, časť sušienky, ktorá sa ho dotýka, bude viac opečená ako jej ostatné časti. Spodok teda bude chrumkavý, no vrch a boky budú nedopečené.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Theme Photos

4. Rúra

„Aby ste sa vyhli tepelnému poškodeniu rúry, neukladajte alobal na jej spodok,“ hovorí Caroline. V prípade plynovej rúry môže totiž narušiť zdroj tepla, čo často vedie k nedopečeným jedlám alebo k inému poškodeniu rúry. Alobal sa taktiež môže roztopiť a natrvalo poškodiť akúkoľvek rúru.

3. Mikrovlnka

„Nepoužívajte alobal v mikrovlnke, môže to viesť k iskreniu, plameňom či k ohňu,“ upozorňuje odborníčka. Pred dvoma rokmi agentúra Reuters upozornila na internetový trik, ako uvariť vajíčka v mikrovlnke za dve minúty - stačilo ich zabaliť do alobalu. Namiesto uverených vajíčok by sme však mohli mať v kuchyni plamene, keďže alobal je tenký kov, ktorý nedokáže správne absorbovať mikrovlny, len ich odráža do rohov mikrovlnky, ktorá sa takto môže prehriať.

Ilustračný obrázok. Foto: Freepik.com

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.