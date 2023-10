Užívame si každú spoločnú sekundu. Hana Lasicová prezradila, ako je to so sťahovaním za osudovou láskou

V zahraničí si našla lásku, ktorú pred svetom schovávala jeden a pol roka. Hana Lasicová prednedávnom opísala svoj nádherný príbeh lásky, ktorý sa písal dvadsať rokov. Po celý čas totiž nemohla zabudnúť na svojho bývalého priateľa, s ktorým sa zoznámila na študijnom pobyte v anglickom Manchestri. S Jamiem už viac ako rok tvorí pár - on však žije v Austrálii a mnohí sa zamýšľali, či sa za hranice presťahuje aj ona.

Nechce to urýchliť

„Kedy sa presťahuješ do Austrálie? Prečo sa on nepresťahuje do Bratislavy? Ako to máte vymyslené? Kedy budete mať svadbu? To aj tak zistíte, či vám to funguje, až keď budete spolu žiť stále na jednom mieste navždy,“ cituje v príspevku pripomienky a otázky, ktoré dostala.

Keďže je spisovateľkou, na jednej strane by nebol pre ňu problém vycestovať a usadiť sa niekde inde ako na Slovensku. Prácu by si mohla zobrať so sebou. Hana Lasicová sa však na tieto otázky díva inak.

Prekvapená spisovateľka

„Som prekvapená, že aj v mojom veku ostávam občas zaskočená takými otázkami a výrokmi. Ale vždy si pripomeniem, že my sami si vytvárame naše vzťahy a len preto, že všetci v okolí to majú takto, to neznamená, že to tak musím mať aj ja,“ reaguje. Sama hovorí, že sa nechce prispôsobovať cudzím predstavám - dôležité je pre ňu to, čo ju spraví šťastnou: „Urýchliť niečo, čo je teraz nádherné, len preto, že už by sa patrilo, je škoda a kontraproduktívne.“

Priznala však, že nemá žiadne špecifické plány, ktoré by mohli ovplyvniť to, kde práve teraz býva. „Ja naozaj neviem, čo bude. Okrem zhruba najbližšieho roka. A vôbec mi to neprekáža. Čas je vždy môj priateľ, všetko vykryštalizuje tak, ako to má byť, aj bez toho, aby mu niekto radil. Užívame si každú minútu, každú sekundu, vždy spolu aj keď fyzicky občas od seba,“ vraví. Fanúšikovia jej pod príspevkom vyjadrili podporu a niektorí z nich dokonca zdieľali podobné skúsenosti so vzťahom na diaľku.

