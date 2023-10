Tú bolesť si budem pamätať navždy. Slovenská herečka po trápení pochopila, čo je v živote najcennejšie

Hoci ľudia na sociálnych sieťach zdieľajú prevažne krásne momenty, obľúbená herečka Eva Mores sa rozhodla vyjsť s kožou na trh a zverejnila skutočne drsné fotografie plné podliatin a obväzov na očiach. „Nie, nikto ma nebije, všetci ma majú radi,“ uviedla na pravú mieru, no prehovorila o zdravotných problémoch, ktorých sa nevie zbaviť.

Najbolestivejšia skúsenosť

„Nedávno mi po milióntykrát vyrezávali z očí pliagy, ktoré ma tam už trištvrte roka bolia, zhoršujú mi zrak a komplikujú prácu,“ začína svoj príspevok obľúbená tvár jojkárskeho seriálu Nemocnica. Chtiac-nechtiac musela podstúpiť azda najbolestivejší zákrok v celej oftalmológii.

„Môžem potvrdiť, že si tú ukrutnú rezavú bolesť budem pamätať navždy. Nie preto, že ju už po všetkých tých zákrokoch poznám naspamäť, ale preto, že je naozaj neznesiteľná. Po každom tomto zákroku sa vždy dozviem, že to nebolo naposledy, a tak fungujem s neustálym vedomím, že mám túto otrasnú bolesť stále niekde pred sebou,“ priznáva herečka. Problémy ju donútili zamyslieť sa a uvedomila si zásadnú vec.

To najcennejšie, čo v živote má

„Napríklad som zistila, že to najcennejšie a úplne najdôležitejšie, čo v živote mám, sú oči,“ vyznala sa herečka a dodala, že aj fyzická bolesť má svoj význam. „Oddelí hmotné od nehmotného a naučí nás to, k čomu by sme sa inak nedostali. Ukáže nám veci, ktoré sa síce nedajú poskladať do slov, ale keď nami prejdú, vezmú nám, čo nám už netreba a urobia z nás zas niekoho nového,“ pokračuje.

