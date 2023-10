Páleníkovci si osvojili troch malých chlapcov: Pomôžeme im niesť balvan navyše, ktorý si nesú v batôžku

„Keď nám ho priniesli ukázať a on na nás zavinutý v perinke zažmurkal tými svojimi veľkými očami, bola to láska na prvý pohľad,“ spomína Tatiana Páleníková na okamih, ktorý jej navždy zmenil život. Keď totiž neprichádzali biologické deti, s manželom sa rozhodli, že sa stanú náhradnými rodičmi a svoju starostlivosť venujú menej šťastným deťom. V Centrách pre deti a rodiny totiž žijú tisícky detí túžiacich po teple rodiny. Dnes sú Páleníkovci rodičmi troch krásnych a šikovných chlapcov, ktorí ich každý deň nabíjajú láskou.

Ilustračné foto. Foto: Návrat o.z., Peter Coch

Pomáhajú už 30 rokov

V dospelosti radi lovíme v spomienkach z detstva, ktoré bolo pre mnohých nádherným obdobím plným smiechu a lásky. Žiaľ, nie každý mal takúto možnosť. Mnohé deti totiž obdobie, ktoré ich má formovať, trávia v Centrách pre rodiny a deti, kde napriek všetkej snahe nedostanú pozornosť, ktorú potrebujú. Občianske združenie Návrat sa aj preto už 30 rokov usiluje, aby sa čo najviac takýchto detí dočkalo tepla fungujúcej rodiny. „Jedine rodina so stabilnými milujúcimi rodičmi dokáže dieťaťu poskytnúť optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin,“ vysvetľuje Návrat, ktorý sprevádza aj Páleníkovcov.

Združenie im asistovalo už v procese prípravy na osvojenie si dieťaťa, čo si manželia nevedia vynachváliť. Samotná príprava trvala niekoľko mesiacov, išla do hĺbky a poskytla im dostatočný čas, aby si porovnali svoje predstavy s reálnymi skúsenosťami odborníkov a náhradných rodičov. „Spätne si uvedomujem, že bez tejto prípravy by sme na mnohé situácie nevedeli správne reagovať, ani ich správne čítať. Zhodli sme sa, že absolvovať takúto prípravu by určite obohatilo každého rodiča, nielen toho náhradného,“ vraví Tatiana Páleníková.

Ilustračné foto. Foto: Návrat o.z., Peter Coch

Dôležitá pomoc, ktorá trvá už 20 rokov O dôležitosti rodinných hodnôt vedia aj v spoločnosti RAJO, ktorá už dve dekády prispieva svojou troškou, aby sa na deti so smutným osudom nakoniec usmialo šťastie v podobe pestúnov či náhradných rodičov. „Ako výrobca základnej potraviny, mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú kľúčové pre zdravý fyzický vývoj každého dieťaťa, cítime spoločenskú zodpovednosť aj za ich bezpečný a spokojný život. Dvadsať rokov spolupráce s Návratom je toho jasným dôkazom,“ povedala Eva Točková, marketingová manažérka spoločnosti RAJO. RAJO venuje Návratu priestor na obaloch všetkých 1-litrových trvanlivých neochutených mliek a každým predaným mliekom prispieva na činnosť združenia aj finančne. Za dve desaťročia sa tak informácia o Návrate a náhradnej rodinnej starostlivosti dostala do rodín po celom Slovenku na 200 miliónoch obaloch obľúbeného nápoja nejedného dospeláka či dieťaťa.

Šťastní rodičia troch šikovných chlapcov

Ako vraví pani Páleníková, o náhradnom rodičovstve sa s manželom rozprávali už počas spoločného chodenia. „Zdalo sa nám správne dať šancu na lepší život dieťatku, ktoré malo náročnejší štart do života ako my. Vtedy sme si držali v mysli, že najmladšie z našich detí si adoptujeme,“ spomínala. Keď však biologické deti neprichádzali, rozhodli sa pre krok, ktorý dodnes neľutujú. „Prečo to neotočiť a neuvažovať o náhradnom rodičovstve hneď pri prvom dieťati? A tak sa stalo, že momentálne sme šťastnými rodičmi trom krásnym a šikovným chlapcom,“ vysvetlila spokojná mamička.

Rodina Páleníkovcov. Foto: Návrat o.z.

Už na začiatku sa ocitli v neľahkej situácii, keďže človek sa nedokáže pripraviť na veľa vecí – netuší, kedy mu zavolajú a na aké veľké dieťa sa má pripraviť. Aj v ich prípade sa to zbehlo rýchlo. „Od osudného telefonátu, kde nám bolo oznámené, že jeden chlapček hľadá rodičov, cez rýchle odovzdanie a ukončenie vecí v zamestnaní, zháňanie výbavičky, až po spoločné stretnutie,“ vymenováva Tatiana Páleniková s dodatkom, že to naozaj stálo za to.

Na detaily prvého stretnutia si pamätá doteraz. Za vytúženým dieťatkom cestovali do iného mesta a s manželom boli po celý čas ticho. Obaja totiž bojovali s emóciami. „Radosť, očakávanie, stres, ‚motýliky v bruchu,‘... Ale keď nám ho priniesli ukázať a on na nás zavinutý v perinke zažmurkal tými svojimi veľkými očami, všetko sa vytratilo a bola to láska na prvý pohľad. Po niekoľkých spoločných interakciách sme si ho mohli zobrať domov,“ opisuje okamihy, ktoré im do života priniesli ešte viac lásky.

Pripravte si otvorenú myseľ a srdce, radí odborníčka Samotný proces chvíľu trvá, má to však svoje dôvody - dieťa by predsa malo putovať do správnych rúk. „Po podaní oficiálnej žiadosti o pestúnstvo/adopciu na príslušnom UPSVaR v mieste trvalého bydliska, prejde prípravou, ktorá trvá minimálne 26 hodín a obsahuje aj psychologicko-sociálne posudzovanie, či má žiadateľ dostatočné kompetencie, aby sa stal pestúnom/adoptívnym rodičom,“ opisuje sociálna pracovníčka Návratu Elena Albert, ktorá zároveň pripomína, že dôležitá je aj otvorená myseľ a otvorené srdce. Potenciálny náhradný rodič by sa mal nastaviť na fakt, že jeho úlohou bude sprevádzanie dieťaťa životnou etapou, v ktorej potrebuje pomoc a útočisko u inej rodiny ako svojej biologickej. „Lebo v jeho rodine sa deje niečo iné, veľké, prečo tam teraz nemôže žiť. Ale môže prísť chvíľa, kedy sa do svojej rodiny bude môcť vrátiť a pestúnska rodina bude stáť pri dieťati a podporí ho v návrate k svojim rodičom,“ vysvetľuje. Sociálna pracovníčka Mgr. Elena Albert. Foto: Návrat o.z. Pokiaľ už máte dieťa a chcete si osvojiť ďalšie, malo by byť mladšie ako to vaše, vysvetľuje Elena Albert. Je to z dôvodu, aby sa zachoval prirodzený rodinný kolobeh príchodu nového člena do domácnosti. „Pre Vaše deti je dôležité vedieť, čo to znamená pestúnstvo, veku primeranou formou ich pripraviť na dôvod, prečo niektoré deti nemôžu bývať so svojimi rodičmi a čo to znamená pre vašu rodinu, keď k vám príde bývať nové dieťa,“ vraví sociálna pracovníčka. Deti, o ktoré sa napokon starajú pestúni, majú oproti deťom z centier výhodu emočného dozretia. „Život v rodine im umožnil zažiť si pripútanie sa k človeku, ktorý sa o mňa stará, k mame/tatovi. Táto skúsenosť im umožňuje po odchode z náhradnej rodinnej starostlivosti uplatňovať model pripútania sa k blízkym ľuďom. K ich vlastným deťom následne,“ dodáva Elena Albert.

V srdciach sa našlo miesto

Keďže Tatiana Páleníková s manželom vždy túžili po viacerých deťoch, postupne pribudli ďalší dvaja chlapci. „V srdciach aj v dome sme mali dosť miesta pre ďalšie deti,“ hovorí. Byť rodičom je podľa nej krajšie, ako si s manželom vedeli predstaviť, a aj náročnejšie, ale určite sa nesťažuje. „Dostali sme obrovské množstvo bezpodmienečnej lásky, ktorá je nám rozdávaná každodenne,“ konštatuje pani Tatiana. Zároveň si uvedomuje, že ich chlapci si odmalička vo svojom batôžku nesú ťažký balvan navyše. „Taký, ktorý tam bude prítomný stále, my sa však pokúsime pomôcť im ho niesť a obrusovať, aby nemal také ostré hrany a nebolel,“ tvrdí odhodlane.

Ilustračné foto. Foto: Návrat o.z.

Páleníkovci rozhodnutie stať sa náhradnými rodičmi nikdy neoľutovali, pretože im to dalo krásnu rodinu. Sú si však vedomí toho, čo ďalšie to so sebou prináša. „Ďalej nás núti byť vnímavými rodičmi, zaujímať sa o pocity svojich detí, o prejavy a potreby, ktoré nie sú bežné v biologických rodinách. Dáva nám nadhľad uvedomiť si, že tieto deti nám vstúpili do života, my sme vstúpili im, ale celkom nám nepatria. Spolu s nimi nám do života vstúpili aj ich biologické rodiny. Tie sa v nich budú zrkadliť osobnostne, talentovo, aj fyziologicky. A prídu dni, kedy im budeme chcieť pomôcť spracovať aj ťažké a bolestivé otázky, ktoré sa v nich budú postupne otvárať,“ uvedomuje si pani Tatiana.

Pre ľudí uvažujúcich o tom, že by kúsok svojho srdca poskytli deťom, ktoré to potrebujú, a stali sa náhradnými rodičmi, má jednoduchú radu – zapísať na prípravu na náhradné rodičovstvo. „To je priestor, kde sa človeku zodpovie veľa otázok, utrasú sa predstavy, môže ísť v tejto téme do hĺbky,“ vysvetľuje Tatiana Páleniková, no dodáva, že to nie je záväzok. Ak sa napokon rozhodnú, že to pre nich nie je správna cesta, budú si aspoň istí, že urobili všetko pre to, aby bolo toto ich rozhodnutie podložené dostatkom informácií.

Ako môžete pomôcť vy? Dobrý rodič nie je ten, kto splní každé prianie dieťaťa, prípadne ktorého potomok má samé jednotky a po škole získa vynikajúco platenú prácu. Dobrý rodič je podľa psychológov aj podľa detí ten, ktorý tu je pre dieťa v dobrom aj v zlom, v zdraví aj v chorobe, pri zlých výsledkoch v škole aj pri dobrých. Dôležité je, aby sa zaujímal aj o vnútorný svet dieťaťa a poskytol mu lásku, prijatie, pocit bezpečia a istoty. Presne to sa očakáva od ľudí, ktorí si chcú osvojiť dieťa z Centra pre deti a rodiny. Ilustračné foto. Foto: Návrat o.z. Ak teda máte voľné miesto pri stole a môžete sa stať mamou a otcom pre tieto deti, spojte sa s Návratom. Detí, ktoré čakajú na svoju rodinu, je totiž stále veľa. „V roku 2022 žilo v centrách pre deti a rodinu 4900 detí, z toho 1378 v profesionálnych rodinách. Za predpokladu, že by existovali pestúni schopní zvládať aj náročnejšie potreby detí, by v princípe všetky deti žijúce v CDR mohli vyrastať v pestúnskych rodinách. Z nášho pohľadu by bol úspech, ak by aspoň tretina detí dnes žijúcich v CDR našla pestúnskych rodičov,“ hovorí Marek Roháček, zakladateľ Návratu. Pokiaľ miesto nemáte, ale vaše srdce túži pomôcť aspoň nepriamo, pomôže aj podpora pravidelným darom pre združenie Návrat, prípadne si môžete kúpiť litrové trvanlivé neochutené mlieko RAJO, ktoré tak prispeje za vás.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou RAJO.