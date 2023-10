Deväťročné dievčatko uniesol a 17 dní schovával v bunkri vo veľkosti truhly. Zachránili ju dôvtipné otázky

Musela si prejsť peklom, aby sa konečne dostala k životu šťastného dieťaťa. Deväťročná Katie Beersová bola sedemnásť dní držaná v tajnom bunkri rodinného známeho. Nakoniec sa ukázalo, že ani vo svojej rodine nemala život, ktorý si zaslúži každé dieťa. Toto tajomstvo sa dostalo na povrch až po vypátraní jej únoscu. Domov sa už nikdy viac nevrátila a jej detstvo sa konečne obrátilo správnym smerom.

Problémy v rodine

Katie Beersová sa narodila v roku 1982 v New Yorku. Mala ešte staršieho brata, ale jej biologická mama sa o nich príliš nestarala. V lepšom prípade ich hodila na plecia ich krstnej mamy Lindy a jej manžela Sala. Toto rodinné usporiadanie však pre súrodencov znamenal hotovú katastrofu. Katie bola roky Salom zneužívaná namiesto toho, aby u nich našla potrebnú ochranu a bezpečie.

Foto: Youtube: The True Crime

Na druhej strane tu bol sused a rodinný priateľ John Esposito, ktorý do ich života plného fyzického aj psychického násilia priniesol nachvíľu aj svetlé momenty. Zasypával ich pozornosťou a nosil im darčeky. Ako sa neskôr ukázalo, Esposito už vtedy začal zneužívať aj Katieho brata a to až do momentu, keď bol pre neho „príliš starý“. Esposito sa zároveň už roky pred osudnou udalosťou priznal k pokusu o únos iného sedemročného chlapca z nákupného centra.

Priznanie ho vtedy ochránilo pred väzením. Ani tento fakt však rodinu nijako nemotivoval k tomu, aby si suseda nepúšťali tak blízko do domu. Esposito neskôr o svojom detstve povedal, že bolo plné zneužívania detí, nikdy sa tým nikto nezaoberal a snažil sa to len zamiesť pod koberec. Bral to ako súčasť života. „Komunita vždy prižmúrila oči, ignorovala to a nenahlásila, alebo minimálne netušila, kde to nahlásiť,“ spomínal.

17 dní pod zemou

Neskôr sa ukázalo, že neľahké detstvo dodalo Katie dostatok duševnej sily na to, aby bola schopná prežiť aj oveľa desivejšie dni. Koncom decembra 1992, len pár dni pred svojimi desiatimi narodeninami, jej John Esposito ponúkol, že ju zoberie na narodeninové nákupy. Namiesto toho ju vzal k sebe domov. V tom čase mal 43 rokov a svoj dom plne pripravený na to, čo plánoval poriadne dlho. Nikto netušil, že si postavil podzemný tunel, ktorý viedol až do betónového bunkra pod garážou jeho domu.

