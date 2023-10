O prvú manželku prišiel na dovolenke, druhá mu hovorila, že je nula. Ivan Mistrík bol hrdinom ako z románu

S Michalom Dočolomanským poľovali na husi, do jednej strelil a tá aj napriek tomu uletela. „Však si leť aj s prestreleným srdcom!“ kričal za ňou herec Ivan Mistrík. Nikto vtedy netušil, že o niekoľko rokov budú svedkami paralely s jeho vlastným tragickým koncom.

Večne mladé chlapčenské oči a mladý úsmev, vďaka ktorému ho volali slovenský Gérard Phillipe. Svojím citlivým pohľadom herec Ivan Mistrík, ktorý by v nedeľu 15. októbra oslavoval 88. narodeniny, vedel obmäkčiť celý národ a odolať mu nedokázali dokonca ani policajti, ktorí mu chceli dať pokutu. „Jeho úsmev bol taký podmanivý, jeho šušlanie také bezbranné a jeho oči pozerali tak detinsky, že tomu musel podľahnúť každý, aj policajt,“ povedal kedysi publicista Ján Čomaj o svojom priateľovi, ktorý prežíval drámy na javisku aj v súkromí. Ivan Mistrík sa stal hrdinom svojho vlastného románu a i napriek tragickému koncu je to román o radosti zo života.

Šušlavý chlapec chcel robiť v mlyne

Narodil sa v Bratislave, no keď začala druhá svetová vojna, otec rodiny svojich synov a manželku presťahoval do malej dedinky pri Zvolene v snahe ochrániť ich. „Otec bol živiteľ rodiny a matka bola výkonná moc v domácnosti, ktorú sme všetci rešpektovali. Všetci sme ju nesmierne milovali, Ivan o to viac, pretože bol viac schopný dať to najavo,“ spomínal v relácii Radosť zo života Ivanov brat Ján Mistrík.

Dedinský život a práca malého Ivana natoľko uchvátili, že sa chcel stať mlynárskym pomocníkom. Práve v prírode a na dedine sa podľa bratov formovala Ivanova krehká romantická duša. Keď skončila vojna, presťahovali sa opäť do Bratislavy, kde ho prijali do detskej rozhlasovej družiny, a to aj napriek tomu, že nevedel správne vyslovovať sykavky, čo ho sprevádzalo počas celej kariéry. Talentovaný šušlavý chlapec mal len 12 rokov, keď si ho všimol známy režisér Andrej Bagar a obsadil ho do inscenácie Kremeľský orloj.

Romantický hrdina v drsnom svete

Podľa kolegov bol však úplné iný ako ostatní herci. „Je veľmi veľa hercov, ktorí sú talentovaní alebo majú charakter, ale on mal aj charakter a bol aj veľký umelec,“ priznal herec Leopold Haverl. Ivan bol podľa najbližších citlivým romantikom, ktorý však musel žiť v drsnom reálnom svete.

„Hovorí sa, že herci majú citlivé nervové zakončenia, že vnímajú všetko naokolo citlivo, ale Ivan mal tieto tykadlá na celom povrchu svojej kože. On vnímal všetky krivdy, neprávosti, strašne ho všetko bolelo,“ spomínal brat Ján na Ivana, ktorý celý svoj život zasvätil herectvu. Podľa Božidary Turzonovovej bol takým skvelým hercom, že by vedel dobre hrať aj strom.

Nesmierne ju miloval

