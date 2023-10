Ani po 22 rokoch si nepovedali áno. Daniela Peštová a Pavol Habera majú na život bez svadby jasný názor

Vždy som chcela byť vydatá, pretože som bola naučená, že to je niečo, čo sa má robiť, priznala úspešná modelka.

V škole patrila medzi premiantky, ako modelka dosiahla najväčšie méty a k tomu všetkému získala srdce Paľa Haberu, idola mnohých žien. Daniela Peštová je s hudobníkom v šťastnom vzťahu už viac ako 20 rokov, no nikdy si nepovedali oficiálne svoje áno. Modelka po rokoch pre časopis Story vysvetlila, prečo dodnes nemali svadbu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/radiomelody.sk/photos/basw.Abo3g1f6ClBXE1k8bRducizxTyiOyDzAnlOBaoruWFQ5kUGMrGm4lbj83CTdfbcXfkziR6RWmg8Crqxu8G7ck9kMSupcy_n9D0-ECDHVHHx-j39jbYAZXZVvLkj7CWNo7Z7xICdxBRUi-zQ-W2vHScPpdqjz8oirIDECvQgt8Cy6tw/4941936492531768/?opaqueCursor=AbqJ8j7bMolpOQsaN29Cst0sfv4yiF3lwMOLediZmABq7P7dQbWyS_61bt0B6kV_UKaKflJwNsIFZmywGsv6lNEn8VRKE9nG4cryzNoa0pqfLOSr1HUcP8G21JdquexlZLDgnC6R_Wp2h8X6BH4jwxn176-D0H893BHibYhj3K1ifmmqImvTvI_wHEXWkmCz4oYMxYcDgQUHBoizAxZLwVLG8amldqpJnnz_ZlVEtJKs6BwCn6xAoNuiFmTXsIePSzvo0N-5Ve8xEB9DXziJ2e8732cZsuU3v0buj_DW07klBQ9T3Ibpbz18N0-5F272qxgqN8eqdcwSw6LxIh-ZgdTikE6FagWJzUM_XGcWINv8yiP3cfjNDOjX_duEXwaB71MrPeNCOn3NBr1T6doGE-mLEqbF-pWtBNDtlmnNNNT0f00eSgs69efJ1mmYwUsr_J4mTvPUrhSE2QgfVZyxGZMSQTIu3QDEqUuwCZgmIq-HvaOPATXYIAqMRu4ExN8Z9sKXVrQmi9mLJVGfFv78ANibZkRqOduKmoIoX17AET53A7KEp_hSFFjvyzJe4zFqP8FRXlvdCFTp6g4CMDUA7BJHAPinBd2J3fK7o0iN9P80QtO-BPZAAjnaLCmyW96QCLvgfQ12ZYFYtzEqxu7xE3C-mMxfmxa1N0yv2COhIP4eN9wg8TSySsAFq_pTOD2VuW88K6_AeVmsMMOJaM4YPK0V-OscfAgikmz4D03JYsJlnySG9y5XNIrnesoe5FmPLlX0e0hykz14e2J3Nnxz-gzjwK2-LhyixmpptzCgrZzrV-rRqy167Rkal5zh3TKDvoRKa0GeSk-_CP7cZoKW1v9nmS-9NlTZTZrJvZJo7bJA-3CGqpur5kkobkPBWRkb5sE

Nebola to láska na prvý pohľad

Dvojica sa spoznala v roku 2001, keď mali obaja za sebou dramatické manželstvá. Na prelome milénia spoločne moderovali modelingovú súťaž a jediný večer do ich životov vniesol novú iskru.

„Určite to nebola láska na prvý pohľad, ale vzájomná sympatia tam bola, povedala by som, obojstranná,“ hovorila pre Vlasta.cz Daniela Peštová, ktorá klebety a špekulácie o ich svadbe počúva odo dňa, keď sa verejnosť dozvedela o ich vzťahu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/magazin.exkluziv/photos/bc.Abogl2VsMI95C33rtnSrhqUOuFAmz786c0QaGaTy5UC4dapN0EFUYjDqO_EektFMv9OhPQY9vCfHI3YgOSRHuLqa4qMNtlHeNM6qFh6Ka8Q0VxRE8x3iWYeknpUohn6C8wTLb6OzzzBFIHIxk14gzSIf3HTcO6g49vAHbgBs2Y53Tw-DPuycne0YulGWvPDmEvs/1206597666067545/?opaqueCursor=AbqQ_XFUVzrLhHWM2BvMnVFnTx8h15Ki3B9-2Obhu6NdzoSbL8Eq2J-z7CzC9Cz0j3nOiRJyeQAVu6KkIjEPwLL5wH6xsp1wa6Sf6AzsBWQAw-U8uOR0uuHKaF58aqKByArL4BZQeH4AZVlO9k1OKYuHXh4CD8fHtONB89d_QofE9VYQo1thy4WZZ-oLhkuoWMy-mBG25KbRwABoND9Aac1KJyoguzQ_0r2xbLGQMJqrl5Sntu-ePjSln4M--z7DgaGtNNqTLulvUwXT2aqlFBWMV_svpjMaNNVQJJRrX9gOFR-ztGIQ0pEDHQpHJgTEtS2J92Nwe0PJ58QvNPOdDLM3H9uWmht5BaWsMu0Y_mKBhWkbxnOExuE4T4Seg1yk1KhkBGn8eJLk0nynyo7vTl46CpwhGfnofPRXpS1aZorFvxSjpQr_bBKnpEsrH5DA8VzhZ5tRusesa7378XhIz2FpBqBwx_86i4KR03zUgISPzXocbHvt_IlBMxo1emr8oYkk3sOjjN3IEddSR9225e93Xh2uhDEnTS7d2sSSihwRBlbLbsnsRm5lbjMcYrVp0KEP4KVedj8H8gy_TZqXlaZw

Je s ňou rád dobrovoľne

Naposledy ľudia špekulovali v roku 2021, keď spevák zverejnil na sviatok všetkých zamilovaných fotku, na ktorej Danielinu ruku zdobia prstene, ktoré vyzerali ako zásnubný a snubný. Pavol Habera ale v rozhovore pre rádio Impuls uviedol, že žiadne zásnuby ani svadba neboli.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DominikaPetrakova96/photos/bc.AbqeLCUEOugG8RkkLLblwzniHn8x_N6fS0g1Eq4ITN3PNmsQLBNnGcVC00HTrhdavKYt5k6Xs43wuMp2WcxO-pYdu6rSduhhOVkGKGtbAcFkZOZFBIbeZ_ikn8_UjYrdSX1aDUZqBqBv0p1-fUbqhGL1Jgl7lrbt1JCaKvFMFZCHZXgCy8Yx_ElQ4rbatgAK0v0/432899977176569/?opaqueCursor=AbraNL53YbsrVQlMo8rRnxIZbyht1_W_A25qdNfTrEIFU_mR8RJpDpKZWkb2ahtoqdzcIPrcCRwc4_Ph2Vhqd14iP78fdTg5vzqjOO1VSdhHyDQD8zfcRAJSAJDU3tOW1fGaxw9pfIA_tjjA7MxBtQZeH-KLn6pt77CtlsqjlFldXqcEYmHhwPiwazTNbuhj_LLUVIADobJxmz2YHHuI1JZJFLTmMJQDgjzaWU2mqNDWh8SN1nFwS9y7Np_ZHij07HNkEggwN9IGB04I-QdJyO7ew1GqdZoU5aMGgl9ljx-a-KuZh4LDx1A1MObn998DyqZorIHFvoLPOTLwTSb8kYwew-K8iWlnpt2sXa9YSSBdhcTblens9844W7VQBG4IgBuPHKWL0t13F9om32KZm7I0qWL0YXZL8dTlV9udIuQP_hmTrLPH62GOknxa1-bZsPoVupXQzV1J87BCGRBMiM4r4RmR5ha-04R8OMEOipMzjmWUMBYGfCeIu2d13gQa5FTwykyk4g-eRLcrGtzn4Z4_B53UISft-9wT2urXoGMn3NK5JVZHxsSgM5i58OPTf9aEkb7QI77Xuo7KWhvyarB_BjI6ahY1p5daSlMGJlEQ9C8YJxvBp5fCIfEZsY3qAVo

„Asi stále čakáme na to, až dozreje ten správny čas. Inštitúcia manželstva je skvelá, ale nám to jednoducho stačí takto,“ povedal otvorene spevák, ktorý uviedol, že je so svojou partnerkou rád dobrovoľne. Daniela Peštová po 22 rokoch vzťahu prezradila skutočný dôvod, prečo nie sú svoji.

Už raz v manželstve boli

Článok pokračuje na ďalšej strane: