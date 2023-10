Sem chodievame na prechádzky a na huby. Herci, speváci a moderátori prezradili svoje obľúbené miesta

Je vašim snom stretnúť svoju obľúbenú celebritu celebritu? Okrem náhody vám môže pomôcť aj informácia o tom, kde sa známi herci, moderátori či speváci radi zdržujú. Nemusíte cestovať ďaleko, svoj kúsok raja totiž mnohí našli práve na Slovensku.

5. Iveta a Martin Malachovskí

Napriek tomu, že známa televízna moderátorka a jej manžel, operný spevák, majú toho po svete pocestovaného viac než dosť, jedno z ich najobľúbenejších miest sa však nachádza práve u nás. A odporúčajú ho všetkým. „My sme milovníkmi jednej časti Slovenska a to Podbanského. Toto miesto milujem, odkedy som sa vydala do rodiny Malachovských. Oni tam chodievali, ešte keď boli malí chlapci. Je to nádherné miesto, kde je pokoj, veľa príležitostí na rôzne prechádzky alebo ísť na huby,“ prezradila Iveta pre denník Nový Čas.

4. Bekim Aziri

Obľúbený komik a čerstvý otecko malej Elie sa svojím pozitívnym prístupom k životu netají ani po tom, čo ho nešťastný úraz na bicykli pripútal na invalidný vozík. Odkedy sa oženil a stal rodičom, má ešte väčšiu chuť do života než kedykoľvek predtým, keď vtedy ešte s priateľkou, dnes už s manželkou Laurou, chodieval načerpávať novú energiu do Nízkych Tatier. Iste toto miesto bude chcieť onedlho ukázať aj svojej dcérke.

3. Juraj Bača

Galanta je rodné mesto herca a moderátora Juraja Baču, ktorý sa tu nielen narodil, ale aj vyrástol. Niet teda divu, že práve jeden z galantských skvostov, tunajší kaštieľ, patrí medzi jeho obľúbené miesta na Slovensku.

„Asi by každý čakal miesta ako Štiavnica či Slovenský raj, ale pre mňa je takýmto miestom revitalizovaný park s Neogotickým kaštieľom v Galante. Je to miesto, kde som vyrastal, a park s Neogotickým kaštieľom bol ruinou, ku ktorej sa ľudia báli priblížiť. V priebehu pár rokov sa vďaka práci dobrovoľníkov kaštieľ úplne zmenil a dnes je miestom, ktoré robí radosť celému regiónu,“ opísal Novému Času svoje milované miesto.

