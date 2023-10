Fanúšikovia na Slovensku si nemohli priať nič lepšie. Nasťa Kuzminová ohlásila prekvapujúci návrat

Najúspešnejšia slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová oznámila návrat do súťažného kolotoča. Trojnásobná olympijská víťazka sa predstaví na januárových majstrovstvách Európy v Osrblí. Informoval portál olympic.sk.

Je to výzva

Tridsaťdeväťročná Kuzminová predtým oznámila koniec kariéry v októbri 2019. Odvtedy sa venovala práci s mládežou, pracovala v Dukle Banská Bystrica a uplynulé dva roky je aj členka výkonného výboru Slovenského olympijského a športového výboru. Nedávno bežala v štafete olympionikov na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach a ukázala sa vo veľmi dobrej fyzickej kondícii.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/slovenskyolympijskytim/posts/pfbid02tE4bjrRAftrQ8b75kDLmdC4ZLyAzWyhRW99vensvXrPsDRN8wKvhzvMpQNegXWil

„Bude to náročné, chcem absolvovať sústredenie na súťažné zápolenia, ale nie som pripravená na vytrvalostné preteky. Chcem absolvovať šprinty a pomôcť štafetám. Chcem dokázať, že ani vek nie je prekážkou. Je to pre mňa výzva,“ informovala v utorok Kuzminová v Banskej Bystrici.

Skvelá správa pre fanúšikov

Európsky šampionát v biatlone bude Osrblie hostiť od 24. do 28. januára 2024. Na programe budú vytrvalostné, rýchlostné a stíhacie preteky a miešané štafety. Kuzminová by si v prípade, že by sa jej kontinentálny šampionát v domácom prostredí vydaril, mohla otestovať výkonnosť aj na februárových majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave.

