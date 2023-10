Veterinár vyzradil, ktorých päť plemien psov je najlepších: Tohto chlpáča by som si vybral ja sám

Britský veterinár, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou Ben the Vet, si vďaka svojim odborným videám získal slušnú popularitu. V jednom z posledných otvorene prehovoril o tom, ktoré plemená psov sú podľa jeho názoru tie najlepšie a o ktorých by seriózne uvažoval, ak by si chcel zaobstarať tohto domáceho miláčika.

„Netvrdím, že toto je päť najzdravších plemien, pretože každé má nejaké problémy, na ktoré je náchylné. Rovnako nejde o jediné plemená, o ktorých by som uvažoval,“ ozrejmil v úvode. Rebríček zostavil na základe toho, akú zdravotnú starostlivosť bude pravdepodobne dané plemeno vyžadovať počas života.

Ktoré plemená sa teda dostali do rebríčka?

5. Chrty

Chrty sú obľúbeným pretekárskym plemenom, no silné puto si dokážu vytvoriť aj s ľuďmi. Hlavne po skončení svojej „kariéry“ túžia po ozajstnom domove. „Možno nevyzerajú veľmi prítulne, ale sú naozaj nežné a veľa z nich po skončení pretekárskej kariéry potrebuje domov. S radosťou sa budú trmácať na prechádzke, ale stále potrebujú mať príležitosť aj na šprint,“ vysvetľuje odborník. Zároveň upozornil na to, že tienistou stránkou chrtov je ich chrup, ktorý si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť a dôkladné čistenie.

4. Border teriéry

„Podľa mojich skúseností sú to milé malé psíky a v porovnaní s inými teriérmi si s ľuďmi vytvárajú pevnejšie väzby,“ hovorí. Podľa zverolekára sú border teriéry dobrou voľbou pre tých, ktorí chcú menšie plemeno. Pozitívom je, že sú aj celkovo zdraví.

